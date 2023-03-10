Окупаційна "влада" Криму готує шляхи евакуації, - ЦНС

Росіяни готуються до втечі з тимчасово окупованого Криму. Плани евакуації для своїх співробітників почали формувати окупаційні "адміністрації".

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, окупанти уже складають списки працівників окупаційних "адміністрацій" та їхніх родин, які підлягають першочерговій евакуації.

У деяких містах такі переліки уже сформовані і навіть затверджені. Зокрема, списки сімей, які потрібно вивезти першою чергою, готові у Красноперекопську.

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда", як заявляє місцева пропаганда, й не мають на меті затримуватись в Україні надовго", - йдеться у повідомленні ЦНС.

У Центрі національного спротиву додали, що російській загарбники продовжують мародерство на захоплених територіях та експлуатацію українських промислових потужностей.

Нагадаємо, ще у лютому в українській розвідці заявляли, що у Кремлі розуміють неминучість деокупації Криму. Окупаційна "влада" готується до української операції зі звільнення півострова і видала "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки". Туди стягують війська і будують оборонні споруди.

Після деокупації Криму для забезпечення державного управління на півострові буде необхідно створити щонайменше місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації та залучити майже 50 тис. кадрових працівників. Про це заявляла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.