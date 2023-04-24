В парламенте Чехии выступают за переговоры о вступлении Украины в ЕС в 2023 году

Спикер Палаты депутатов, нижней палаты парламента Чехии, Маркета Пекарова Адамова заявила о том, что Чехия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз уже в этом году. Об этом сообщило издание Ceske Noviny.

По словам главы чешского парламента, открытие переговоров о членстве Украины в ЕС в этом году – в интересах Чехии.

В частности, спикер нижней палаты парламента таким образом поддержала заявление президента Чехии Петра Павела о том, что Чехия должна настаивать на переговорах о вступлении Украины в ЕС уже в этом году.

"Конечно, мы поддерживаем, чтобы это произошло, это тоже в наших интересах", - заявила Маркета Пекарова Адамова.

Отметим, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза могут начать обсуждение перспективы начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в евросообщество на предстоящем в декабре зимнем саммите.

Напомним, 1 июля 2022 года Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, а также представитель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление, свидетельствующее о единстве всех ветвей власти на европейском курсе Украины.

23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза.

В январе 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина хочет вступить в Европейский Союз в течение двух лет.

Европарламент 2 февраля принял резолюцию, в которой подробно изложил свои ожидания от предстоящего саммита Украина-ЕС. В частности, парламентарии призывают немедленно начать процесс подготовки к вступлению Украины в Евросоюз.

В феврале Кабмин утвердил аудит законодательства на соответствие европейским стандартам. Отчеты по результатам оценки вместе с предложениями по приведению секторального законодательства в соответствие с правом ЕС придется подать до 30 августа.

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