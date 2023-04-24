У парламенті Чехії виступають за переговори про вступ України до ЄС в 2023 році

Спікер Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії, Маркета Пекарова Адамова заявила про те, що Чехія підтримує вступ України до Європейського Союзу вже цього року. Про це повідомило видання Ceske Noviny.

За словами очільниці чеського парламенту, відкриття переговорів про членство України в ЄС цього року - в інтересах Чехії.

Зокрема, спікер нижньої палати парламенту в такий спосіб підтримала заяву президента Чехії Петра Павела про те, що Чеська Республіка повинна наполягати на переговорах про вступ України до ЄС вже цього року.

"Звичайно, ми підтримуємо, щоб це відбулося, це також в наших інтересах", - заявила Маркета Пекарова Адамова.

Зазначимо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що країни Євросоюзу можуть почати обговорення перспективи початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти на майбутньому зимовому саміті, який пройде в грудні.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також речник Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали спільну заяву, яка свідчить про єдність усіх гілок влади на європейському курсі України.

23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу.

В січні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче вступити до Європейського Союзу упродовж двох років.

Європарламент 2 лютого ухвалив резолюцію, в якій детально виклав свої очікування від майбутнього саміту Україна-ЄС. Зокрема, парламентарі закликають негайно розпочати процес підготовки до вступу України в Євросоюз.

У лютому Кабмін затвердив аудит законодавства на відповідність європейським стандартам. Звіти за результатами оцінки разом з пропозиціями щодо приведення секторального законодавства у відповідність з правом ЄС треба буде подати до 30 серпня.

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