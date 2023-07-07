В Европе согласовали план по увеличению производства боеприпасов для Украины

Совет Европейского союза и Европарламент достигли предварительного согласия по проекту регламента на увеличение производства боеприпасов (ASAP), который предусматривает производство до миллиона боеприпасов в год. данный проект был разработан в частности для обеспечения потребностей Киева в снарядах и ракетах.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Данный проект предусматривает выделение 500 млн. евро из бюджета ЕС для наращивания производственных мощностей по производству боеприпасов типа "земля-земля", артиллерийских боеприпасов, а также ракет.

Таким образом, эта стратегия реализует третье направление плана, согласованного Советом в марте 2023 года, чтобы обеспечить долгосрочное увеличение производства боеприпасов в Европе в пользу Украины и государств-членов ЕС.

"Благодаря сегодняшнему рекордно короткому соглашению об ASAP ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой преданности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонно-технологической и промышленной базы ЕС и, наконец, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС" , – сказала Маргарита Роблес, министр обороны Испании.

Соглашение внедряет инструмент, который позволит Европейскому Союзу финансово поддерживать укрепление мощностей для производства боеприпасов и ракет по всей цепочке поставок и стоимости. Эта поддержка будет предоставляться в форме грантов разного вида деятельности, которые помогут европейской оборонной промышленности увеличить ее производственные мощности и устранить выявленные ограничения.

Кроме того, новые правила облегчат доступ к финансированию для европейских компаний в области боеприпасов и ракет, возможно, с помощью Фонда повышения. Этот фонд создан с целью содействия доступу компаний, занимающихся производством боеприпасов и ракет, к государственному и частному финансированию для ускорения инвестиций, необходимых для увеличения производственных мощностей.

Теперь соглашение должны быть одобрены Советом и Парламентом. Затем он будет официально принят обеими институциями после юридически-лингвистического пересмотра. Ожидается, что подписание и вступление в силу состоятся до конца июля.

Напомним, решение относительно совместной закупки боеприпасов для Украины Совет ЕС поддержал в апреле. Вместе с предыдущим решением о скорой поставке боеприпасов из имеющихся запасов ЕС выделил на эти цели 2 млрд евро.

Ранее между странами-членами ЕС существовали разногласия по этому вопросу. Франция настаивала на том, чтобы в производстве боеприпасов были использованы составляющие исключительно из стран ЕС и Норвегии, но Польша, которую поддержали другие страны блока, выступала против такого формата.

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