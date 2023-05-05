Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро для закупки боеприпасов для Украины

Совет ЕС в пятницу, 5 мая, согласовал выделение 1 млрд евро на закупку артиллерийских снарядов и, при необходимости, ракет для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС .

"Сегодня Совет ЕС утвердил помощь на сумму EUR1 млрд в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), что будет способствовать дальнейшему укреплению возможностей и устойчивости Украины для защиты своей независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также продолжающейся защиты гражданского населения от российской военной агрессии", – говорится в пресс-релизе.

За эти деньги профинансируют закупку артиллерийских снарядов калибра 155 мм и ракет, совместно закупленных странами-членами ЕС в европейской оборонной промышленности.

"Сегодняшнее решение является еще одним важным шагом для поставки большего количества боеприпасов в Украину. Вооруженные силы Украины требуют значительного количества боеприпасов для защиты украинского народа и территории. Они нуждаются в них быстро. Вместе с предыдущим решением о скорой поставке боеприпасов из имеющихся запасов мы выделяем на эти цели 2 млрд євро, доведя общую сумму военной поддержки ЕС Украине до 5,6 млрдєвро", - прокомментировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

От Украины на решение уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поприветствовав его.

"Я приветствую долгожданное одобрение Советом ЕС второго транша в размере 1 млрд євро на совместные закупки боеприпасов для Украины. Этот шаг укрепляет долгосрочный оборонный потенциал и устойчивость Украины для отражения российской агрессии", - написал он в Twitter.

Накануне это решение поддержали послы стран-членов Европейского Союза. Раньше между странами-членами ЕС существовали разногласия по этому вопросу. Франция настаивала на том, чтобы в производстве боеприпасов были использованы составляющие исключительно из стран ЕС и Норвегии, но Польша, поддержанная другими странами блока, выступала против такого формата.