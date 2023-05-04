В оборонной промышленности ЕС – дефицит кадров

План Европейской комиссии по увеличению мощностей по производству боеприпасов в Европе, в частности, обучение персонала, может существенно нагрузить компании, которые ищут кадры для производства оборудования. Об этом сообщило EurActiv.

В плане Европейской комиссии предлагают изготовить один миллион снарядов за 12 месяцев. Именно такие предложения сделала Европейская комиссия по закону о поддержке производства боеприпасов.

Документ должен побуждать оборонную промышленность Европы инвестировать в наращивание производственных мощностей – поставок, оборудования и персонала.

Впрочем, как говорится в материале, исполнительный орган ЕС предлагает отказаться от правил, запрещающих работу в ночное время,

Оборонные компании прилагают максимальные усилия, чтобы набрать персонал для работы на свои заводы, что в странах ЕС не является нормой.

"Нам трудно нанимать персонал", - сообщили двое представителей отрасли на условиях анонимности.

Если заводы не смогут найти людей для сборки оборудования или управления машинами, они не смогут нарастить производство – подчеркнули источники.

Получение долгосрочных заказов и инвестиций также поможет при найме работников. Без долгосрочного видения и заказов компании не могут предлагать сотрудникам долгосрочные контракты.

Напомним, "Укроборонпром" вместе с польской компанией будет производить снаряды для танков, в частности, предполагается развертывание новых производственных линий, рассчитанных на изготовление большого количества боеприпасов для 125-мм танковых пушек.

Генсек НАТО отметил, что ВСУ используют от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов каждый день. В то же время расходы России составляют около 20000 снарядов.

В марте страны ЕС согласовали ускоренную поставку и закупку артснарядов, чтобы помочь Украине. Так что по этой инициативе должны поступить боеприпасы на 2 млрд евро. На встрече в Брюсселе политики согласовали предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.