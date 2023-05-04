В оборонній промисловості ЄС - дефіцит кадрів

План Європейської комісії зі збільшення потужностей з виробництва боєприпасів у Європі, зокрема, навчання персоналу, може суттєво навантажити компанії, які шукають кадри для виробництва устаткування. Про це повідомило EurActiv.

В плані Європейської комісії пропонують виготовити один мільйон снарядів за 12 місяців. Саме такі пропозиції зробила Європейська комісія стосовно Закону про підтримку виробництва боєприпасів.

Документ має спонукати оборонну промисловість Європи інвестувати в нарощування виробничих потужностей - поставок, обладнання і персоналу.

Втім, як йдеться в матеріалі, виконавчий орган ЄС пропонує відмовитися від правил, які забороняють роботу в нічний час,

Оборонні компанії докладають максимальних зусиль, щоб набрати персонал для роботи на свої заводи, що в країнах ЄС не є нормою.

“Нам важко наймати персонал”, - повідомили двоє представників галузі на умовах анонімності.

Якщо заводи не зможуть знайти людей для складання обладнання або керування машинами, вони не зможуть наростити виробництво - підкреслили джерела.

Отримання довгострокових замовлень та інвестицій також допоможе під час найму працівників. Адже без довгострокового бачення та замовлень компанії не можуть пропонувати співробітникам довгострокові контракти.

Нагадаємо, “Укроборонпром” разом з польською компанією вироблятиме снаряди для танків, зокрема, передбачається розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат.

Генсек НАТО зазначив, що ЗСУ використовують від 4000 до 7000 артилерійських снарядів щодня. Водночас витрати Росії сягають близько 20000 снарядів.

В березні країни ЄС погодили прискорене постачання та закупку артснарядів, щоб допомогти Україні. Тож за цією ініціативою мають надійти боєприпаси на 2 млрд євро. На зустрічі в Брюсселі політики погодили надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.