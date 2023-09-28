У Німеччині дозволили Rheinmetall створити спільне оборонне підприємство з Україною

Федеральне управління картелів Німеччини 28 вересня дало дозвіл німецькій оборонній компанії Rheinmetall створити спільно з українським державним підприємством "Український оборонпром" підприємства, яке буде займатися виробництвом військової техніки.

Про це повідомляє Tagesschau.

Згідно з повідомленням, нова компанія будуватиме та обслуговуватиме військову техніку в Україні.

Керівник Федерального картельного відомства Андреас Мундт пояснив, що у Німеччині цей проект не призводить до жодних конкурентних збігів або будь-яких проблем з конкуренцією.

​​ Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" і німецька компанія Rheinmetall, уклали угоду про стратегічне партнерство. Rheinmetall вирішила відкрити завод, відкинувши занепокоєння інших західних оборонних компаній щодо розширення присутності в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

Rheinmetall також навчатиме українців обслуговувати танки та іншу броньовану техніку, виготовлену на заводі, який буде розташований у західній частині України.

Окрім цього, у серпня стало відомо, що концерн Rheinmetall найближчими днями розпочне обслуговування танків Leopard на території України.