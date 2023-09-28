В Германии разрешили Rheinmetall создать совместное оборонное предприятие с Украиной

Федеральное управление картелей Германии 28 сентября дало разрешение немецкой оборонной компании Rheinmetall создать совместно с украинским государственным предприятием "Украинский оборонпром" предприятие, которое будет заниматься производством военной техники.

Об этом сообщает Tagesschau.

Согласно сообщению, новая компания будет строить и обслуживать военную технику в Украине.

Руководитель Федерального картельного ведомства Андреас Мундт пояснил, что в Германии этот проект не приводит ни к каким конкурентным совпадениям или любым проблемам с конкуренцией.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" и немецкая компания Rheinmetall, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Rheinmetall решила открыть завод, отвергнув беспокойство других западных оборонных компаний по поводу расширения присутствия в стране, пока она находится в состоянии войны с Россией.

Rheinmetall также будет учить украинцев обслуживать танки и другую бронированную технику, изготовленную на заводе, расположенном в западной части Украины.

Кроме того, в августе стало известно, что концерн Rheinmetall в ближайшие дни начнет обслуживание танков Leopard на территории Украины.