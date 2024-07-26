Мінекономіки запускає реформу центрів професійно-технічної освіти: як це допоможе українському ринку праці

Міністерство економіки України оголосило про запуск реформи центрів професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості. Ця ініціатива спрямована на вирішення проблеми структурного безробіття, коли на ринку праці є і шукачі роботи, і запит від роботодавців, але вони не підходять одне одному.

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Реформа має на меті трансформувати центри професійно-технічної освіти в інноваційні освітні заклади, де теорія та практика йдуть пліч-о-пліч. Це дозволить студентам отримувати практичний досвід на реальному виробництві, забезпечуючи відповідність їхніх кваліфікацій потребам ринку праці.

Ключові новації реформи

Однією з ключових новацій є створення наглядових рад при кожному центрі. Це сприятиме:

Збільшенню фінансування: наглядові ради шукатимуть спонсорів, донорів та партнерів.

Залученню роботодавців до навчального процесу: бізнес матиме можливість співпрацювати з потенційними працівниками ще під час їхнього навчання.

Оновленню навчальних програм і методик.

Підвищенню прозорості та підзвітності: наглядові ради моніторитимуть діяльність ЦПТО.

До складу наглядових рад увійдуть представники міжнародних компаній, що дозволить залучити глобальний досвід та експертизу і адаптувати навчальні програми до найкращих світових практик.

За словами Свириденко, другим важливим кроком є посилення взаємодії бізнесу та центрів професійно-технічної освіти. У 2024 році роботодавці замовили у Державної служби зайнятості навчання для близько 5000 спеціалістів. Це дозволяє адаптувати навчальні програми до реальних потреб ринку праці, забезпечуючи індивідуальний підхід та використання різних форм навчання.

Вона також закликала роботодавців користуватися простим алгоритмом для покращення кваліфікації співробітників та/або опанування затребуваних навичок: потрібно звернутися до центру професійно-технічної освіти Держслужби зайнятості та укласти договір на навчання, після чого працівники його пройдуть.

Свириденко наголосила, що за статистикою, з 13 тисяч людей, які пройшли навчання у ЦПТО, 85% знайшли роботу. Проте потенціал ЦПТО значно більший, тому Міністерство економіки розпочинає цю реформу.

Нагадаємо, у Міносвіти визначили перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відбудови України. Вони отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень.

Додамо, що у 2024 році в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

У листопаді 2023 року стало відомо, що в Україні стартував урядовий експериментальний проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно пройти професійне навчання в закладах Державної служби зайнятості.