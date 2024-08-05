ПриватБанк запустил бесплатную образовательную платформу для предпринимателей PrivatBank Business Platform: уже доступна регистрация на первый курс

ПриватБанк в партнерстве с Европейской Бизнес Ассоциацией, ОЛХ Украина и Mastercard запустил новую образовательную платформу PrivatBank Business Platform .

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Доступна на бесплатной основе

Отмечается, что PrivatBank Business Platform создан для обучения и развития предпринимателей.

Как сообщают в ПриватБанке, на платформе уже можно зарегистрироваться и пройти курс "Школа экспорта". Он поможет украинским предпринимателям, желающим расширить свой бизнес и выйти на новые рынки сбыта своей продукции, начать экспорт на рынки ЕС.

"Эта образовательная инициатива доступна для всех владельцев и представителей малого и среднего бизнеса Украины на бесплатной основе", — отмечают в финучреждении.

Почему стоит приобщиться?

На PrivatBank Business Platform предприниматели могут узнать больше о юридических и налоговых аспектах ведения бизнеса в разных европейских странах.

Кроме того, пользователи получат практические советы и инструменты развития бизнеса на международном рынке.

Также клиенты ПриватБанка, пройдя курс, смогут получить дополнительные возможности для развития своего бизнеса, в частности специальные скидки и тарифы от банка на экспортные операции.

"ПриватБанк заинтересован в том, чтобы в Украине росло количество предпринимателей, а также стремится быть бизнес партнером, который помогает расти и развиваться успешному бизнесу. Поэтому мы не только создаем современные и инновационные продукты и сервисы для клиентов, но и предлагаем возможности для обучения и развития. "Школа экспорта" — это качественная учебная программа, которая поможет вам расти как предпринимателю и открывать для своего бизнеса новые рынки сбыта", — отметил член правления по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ Евгений Заиграев.

Он добавил, что в дальнейшем линейка доступных в рамках PrivatBank Business Platform обучающих программ будет расширяться.

Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"

Ранее ПриватБанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний " Досье деловой репутации ", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты ПриватБанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.