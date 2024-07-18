Год бесплатной доставки: в Приватбанке рассказали, куда украинцы чаще всего заказывают карточки

За год Приватбанк доставил более 1 миллиона карточек своим клиентам как в Украине, так и за ее пределами. По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, после года от запуска сервиса доставки карт "Новой почтой", каждая пятая перевыпущенная карта заказывается с доставкой.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Мусиенко рассказал, что через год после запуска сервиса доставки карт "Новой почтой", каждая пятая перевыпущенная карта заказывается с доставкой. Около 200 тысяч карт были бесплатно доставлены клиентам в прифронтовых городах и селах.

Больше заказов на доставку к прифронтовым территориям поступает из Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей и Донбасса.

Как заказать карту

Согласно сообщению, клиенты могут заказать новую карточку или перевыпустить действующую через Приват24 и получить ее в отделении или почтамате Новой Почты по Украине или через курьера Nova Post по любому адресу в 11 странах Европы. До конца 2024 года доставка карт Новой почтой будет бесплатной.

Напомним, услуга заказа карточек с доставкой через "Новую почту" была запущена в Приват24 в июне 2023 года. Она позволяет обеспечить банковское обслуживание клиентов в регионах, где нет банковских отделений.

В мае Приватбанк продлил до конца 2024 года бесплатную отправку банковских карт с доставкой "Новой почтой" по всей Украине и в 13 странах Европы.

Впоследствии Приватбанк расширил географию услуги международной доставки платежных карт клиентам. В Приват24 открыт заказ карт с доставкой курьером Nova Post по любому адресу в Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии.