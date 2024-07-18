Рік безкоштовної доставки: у Приватбанку розповіли, куди українці найчастіше замовляють картки

За рік Приватбанк доставив понад 1 мільйон карток своїм клієнтам як в Україні, так і за її межами. За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, після року від запуску сервісу доставки карток "Новою поштою", кожна п’ята перевипущена картка замовляється із доставкою.

Про це повідомила пресслужба банку.

Мусієнко розповів, що через рік після запуску сервісу доставки карток "Новою поштою", кожна п'ята перевипущена картка замовляється з доставкою. Близько 200 тисяч карток були безкоштовно доставлені клієнтам у прифронтових містах та селах.

Найбільше замовлень на доставку до прифронтових територій надходить із Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської областей та Донеччини.

Як замовити картку

Згідно з повідомленням, клієнти можуть замовити нову картку або перевипустити діючу через Приват24 та отримати її у відділенні чи поштоматі Нової Пошти по Україні або через кур'єра Nova Post на будь-яку адресу в 11 країнах Європи. До кінця 2024 року доставка карток Новою поштою буде безкоштовною.

Нагадаємо, послуга замовлення карток з доставкою через "Нову пошту" була запущена в Приват24 у червні 2023 року. Вона дозволяє забезпечити банківським обслуговуванням клієнтів у регіонах, де немає банківських відділень.

У травні Приватбанк подовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку банківських карток з доставкою “Новою поштою” по всій Україні та у 13 країнах Європи.

Згодом Приватбанк розширив географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам. У Приват24 відкрито замовлення карток з доставкою кур’єром Nova Post на будь-яку адресу в Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині.