В Україні запустили маркетплейс технологічних компаній — CodeUA: як він працює

Міністерство цифрової трансформації разом із Львівським ІТ Кластером запустили український маркетплейс технологічних компаній CodeUA. Нова B2B-платформа з’єднуватиме іноземних клієнтів з перевіреними українськими технічними підрядниками для реалізації широкого спектра проєктів.

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Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков, передає пресслужба Львівського ІТ Кластера.

Що передбачає користування платформою

Користуючись CodeUA, клієнти зможуть замовити послуги з розробки програмного забезпечення, IT-консалтингу, кібербезпеки, Big Data, дизайну, техпідтримки та інших напрямків. Крім того, платформа забезпечить легкий доступ до реального українського IT-потенціалу.

Для українських компаній це ще одна можливість розширити присутність на глобальному ринку, адже через виклики повномасштабної війни стає дедалі важче знаходити нових іноземних замовників.

Як пояснив очільник Мінцифри Михайло Федоров, CodeUA — це глобальний маркетплейс топових українських технологічних компаній. На платформі іноземні великі бізнеси шукатимуть партнерів серед українських ІТ-фахівців.

Платформа працює як Upwork для глобального бізнесу і ІТ-компаній. Замовник обирає потрібні категорії, а CodeUA пропонує виконавців.

"У майбутньому додамо ШІ-помічника, який шукатиме найвідповідніші варіанти", - зазначив Федоров.

Хто може долучитися до платформи

У Львівському ІТ Кластері повідомляють, що на платформі може безкоштовно зареєструватися будь-яка технологічна компанія (з представництвом чи філією в Україні), що відповідає вимогам CodeUA.

Маркетплейс допоможе українським компаніям виходити на нові ринки, збільшуючи експортний потенціал та залучаючи іноземні інвестиції, що загалом сприятиме розвитку IT-екосистеми та зростанню економіки України.

За перший день після офіційної презентації до платформи CodeUA долучились понад 200+ провідних українських технологічних компаній. Більшість з них вже заповнили свої профілі та пройшли верифікацію.

CodeUA вже працює за посиланням — https://codeua.com.