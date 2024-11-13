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В Украине запустили маркетплейс технологических компаний — CodeUA: как он работает
Министерство цифровой трансформации вместе с Львовским IT-кластером запустили украинский маркетплейс технологических компаний CodeUA. Новая B2B-платформа будет объединять иностранных клиентов с проверенными украинскими техническими подрядчиками для широкого спектра проектов.
Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, передает пресс-служба Львовского IT Кластера.
Что предполагает пользование платформой
Пользуясь CodeUA, клиенты смогут заказать услуги по разработке программного обеспечения, IT-консалтингу, кибербезопасности, Big Data, дизайну, техподдержке и другим направлениям. Кроме того, платформа обеспечит легкий доступ к реальному украинскому IT-потенциалу.
Для украинских компаний это еще одна возможность расширить присутствие на глобальном рынке, ведь из-за вызовов полномасштабной войны становится все труднее находить новых иностранных заказчиков.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как объяснил глава Минцифры Михаил Федоров, CodeUA – это глобальный маркетплейс топовых украинских технологических компаний. На платформе иностранные крупные бизнесы будут искать партнеров среди украинских IT-специалистов.
Платформа работает как Upwork для глобального бизнеса и IT-компаний. Заказчик выбирает нужные категории, а CodeUA предлагает исполнителей.
"В будущем добавим ИИ-помощника, который будет искать самые подходящие варианты", — отметил Федоров.
Кто может присоединиться к платформе
Во Львовском IT кластере сообщают, что на платформе может бесплатно зарегистрироваться любая технологическая компания (с представительством или филиалом в Украине), отвечающая требованиям CodeUA.
Маркетплейс поможет украинским компаниям выходить на новые рынки, увеличивая экспортный потенциал и привлекая иностранные инвестиции, что будет способствовать развитию IT-экосистемы и росту экономики Украины.
За первый день после официальной презентации к платформе CodeUA присоединились более 200 ведущих украинских технологических компаний. Большинство уже заполнили свои профили и прошли верификацию.
CodeUA уже работает по ссылке — https://codeua.com.