В Украине запустили маркетплейс технологических компаний — CodeUA: как он работает

Министерство цифровой трансформации вместе с Львовским IT-кластером запустили украинский маркетплейс технологических компаний CodeUA. Новая B2B-платформа будет объединять иностранных клиентов с проверенными украинскими техническими подрядчиками для широкого спектра проектов.

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Об этом рассказал заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, передает пресс-служба Львовского IT Кластера.

Что предполагает пользование платформой

Пользуясь CodeUA, клиенты смогут заказать услуги по разработке программного обеспечения, IT-консалтингу, кибербезопасности, Big Data, дизайну, техподдержке и другим направлениям. Кроме того, платформа обеспечит легкий доступ к реальному украинскому IT-потенциалу.

Для украинских компаний это еще одна возможность расширить присутствие на глобальном рынке, ведь из-за вызовов полномасштабной войны становится все труднее находить новых иностранных заказчиков.

Как объяснил глава Минцифры Михаил Федоров, CodeUA – это глобальный маркетплейс топовых украинских технологических компаний. На платформе иностранные крупные бизнесы будут искать партнеров среди украинских IT-специалистов.

Платформа работает как Upwork для глобального бизнеса и IT-компаний. Заказчик выбирает нужные категории, а CodeUA предлагает исполнителей.

"В будущем добавим ИИ-помощника, который будет искать самые подходящие варианты", — отметил Федоров.

Кто может присоединиться к платформе

Во Львовском IT кластере сообщают, что на платформе может бесплатно зарегистрироваться любая технологическая компания (с представительством или филиалом в Украине), отвечающая требованиям CodeUA.

Маркетплейс поможет украинским компаниям выходить на новые рынки, увеличивая экспортный потенциал и привлекая иностранные инвестиции, что будет способствовать развитию IT-экосистемы и росту экономики Украины.

За первый день после официальной презентации к платформе CodeUA присоединились более 200 ведущих украинских технологических компаний. Большинство уже заполнили свои профили и прошли верификацию.

CodeUA уже работает по ссылке — https://codeua.com.