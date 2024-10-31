Международная организация Endeavor открывает офис в Украине: чем будет заниматься

Международная организация по поддержке предпринимателей Endeavor открывает офис в Украине. Ее деятельность в Украине даст стартапам доступ к глобальной сети инвесторов, менторов и партнеров для масштабирования бизнеса.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, Endeavor привлекает к своему сообществу умных и преданных своему делу людей, многие из которых с первого дня строят глобальный бизнес. Подразделением в Украине – Endeavor Ukraine – будут руководить представители топовых компаний, которые уже вышли на мировой рынок: Александр Косован (MacPaw), Дмитрий Швец (Reface), Наталья Анон (Svitla Systems), Виталий Лаптенок (кофаундер Genesis, GP F1V) и другие.

"Открытие Endeavour Ukraine — это мощный сигнал для развития экосистемы украинских стартапов", — подытожил глава Минцифры.

"Благодаря сильному совету учредителей мы уверены, что Endeavor Ukraine играет ключевую роль в поддержке наиболее перспективных и быстрорастущих предпринимателей Украины в создании собственного мультипликативного эффекта", — заявила соучредительница и CEO Endeavor Линда Роттенберг.

Кто возглавит Endeavour Ukraine

Согласно информации на сайте Endeavor, украинский офис организации возглавит CEO центра инноваций и предпринимательства INNOV8, основатель акселерационной программы Mission Possible Святослав Святненко.

"Я с радостью присоединяюсь к Endeavor, чтобы запустить и развивать офис Endeavor Ukraine в должности управляющего директора. Мы давно говорили о построении мостов к международным экосистемам — и теперь у нас есть несколько десятков, ведь Украина становится частью сети из более чем 45 стран", — говорится в его сообщении в Facebook.

Он также сообщил, что украинский офис имеет поддержку от ключевых международных партнеров, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF).

По словам Святненко, Endeavor Ukraine будет выбирать и поддерживать предпринимателей с высоким влиянием на экосистему через свою широкую глобальную сеть и сообщество. Endeavor Catalyst будет дополнительно инвестировать в этих предпринимателей, и является сегодня одним из топовых мировых венчурных фондов, имея в своем портфеле более 50 миллиардных компаний.

Об Еndeavor

Endeavor открыли уже более 45 офисов по всему миру. Организация помогает перспективным стартапам становиться единорогами, компаниями стоимостью 1 млрд долларов.

В Endeavor входят топы — Glovo, Amazon, LinkedIn и другие крупные бизнесы.