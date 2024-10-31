Міжнародна організація Endeavor відкриває офіс в Україні: чим займатиметься

Міжнародна організація для підтримки підприємців Endeavor відкриває офіс в Україні. Її діяльність в Україні дасть стартапам доступ до глобальної мережі інвесторів, менторів та партнерів для масштабування бізнесу.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, Endeavor залучає до своєї спільноти розумних і відданих своїй справі людей, багато з яких з першого дня будують глобальний бізнес. Підрозділом в Україні - Endeavor Ukraine - керуватимуть представники топових компаній, які вже вийшли на світовий ринок: Олександр Косован (MacPaw), Дмитро Швець (Reface), Наталія Анон (Svitla Systems), Віталій Лаптенок (кофаундер Genesis, GP F1V) та інші.

"Відкриття Endeavour Ukraine — це потужний сигнал для розвитку екосистеми українських стартапів", - підсумував очільник Мінцифри.

"Завдяки сильній раді засновників ми впевнені, що Endeavor Ukraine відіграє ключову роль у підтримці найбільш перспективних та швидкозростаючих підприємців України у створенні власного мультиплікативного ефекту", - заявила співзасновниця та CEO Endeavor Лінда Роттенберг.

Хто очолить Endeavour Ukraine

Згідно з інформацією на сайті Endeavor, український офіс організації очолить CEO центру інновацій та підприємництва INNOV8, засновник акселераційної програми Mission Possible Святослав Святненко.

"Я з радістю приєднуюсь до Endeavor, щоб запустити та розвивати офіс Endeavor Ukraine на посаді керуючого директора. Ми давно говорили про побудову мостів до міжнародних екосистем — і тепер ми маємо кілька десятків, адже Україна стає частиною мережі з понад 45 країн", - йдеться в його дописі у Facebook.

Він також повідомив, що український офіс має підтримку від ключових міжнародних партнерів, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF).

За словами Святненка, Endeavor Ukraine обиратиме та підтримуватиме підприємців з високим впливом на екосистему через свою широку глобальну мережу та спільноту. Endeavor Catalyst додатково інвестуватиме в цих підприємців, і є сьогодні одним з топових світових венчурних фондів, маючи у своєму портфелі понад 50 мільярдних компаній.

Про Еndeavor

Еndeavor відкрили вже понад 45 офісів по всьому світу. Організація допомагає перспективним стартапам ставати єдинорогами, компаніями вартістю 1 млрд доларів.

До Еndeavor входять топи — Glovo, Amazon, LinkedIn та інші великі бізнеси.