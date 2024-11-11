Украинская IT-компания MacPaw объявила о сокращении 20% сотрудников

Украинский разработчик программного обеспечения MacPaw уволит 20% своих работников из-за финансовой ситуации в компании.

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Об этом сообщил основатель и CEO компании Александр Косован.

По его словам, это было "важное и очень непростое решение" для MacPaw, ведь компания всегда стремилась оставаться верной своим ценностям даже в условиях полномасштабной российской агрессии против Украины.

"Мы делаем все возможное, чтобы быть примером устойчивости: продолжаем развитие, сохраняем рабочие места, выплачиваем заработную плату и остаемся в Украине как бизнес. Мы стремимся оказывать максимальную поддержку нашей команде и направлять миллионы на помощь украинским защитникам и защитницам", — говорится в его сообщении на Facebook.

Однако, по словам Косована, сегодня компания сама оказалась перед серьезными финансовыми вызовами, и именно для сохранения стабильности компании в будущем было принято решение сократить штат.

"После тщательного анализа ситуации и обсуждения всех возможных вариантов мы приняли сложное решение сократить нашу команду на 20%. Это одно из самых трудных лидерских решений в моей карьере, но, к сожалению, оно необходимо для обеспечения долгосрочной стабильности MacPaw. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы поддержать каждого и каждую, кого коснется это сокращение", — пояснил СЕО компании.

В то же время Косован отметил, что увольнение сотрудников не повлияет на основную бизнес-деятельность компании.

"Мы продолжим оставаться верными нашим принципам, развивая продукты и технологии, поддерживая клиентов, нашу команду и, конечно, Украину. Я уверен, что вместе мы справимся с этими вызовами и выйдем из них еще сильнее", — подытожил предприниматель.

О MacPaw

Компания MacPaw с головным офисом в Киеве основана в 2008 году. Она разрабатывает программное обеспечение для macOS, iOS, Android и Windows и имеет более 10 продуктов, которыми пользуется более 30 миллионов человек по всему миру.

В частности, MacPaw имеет следующие продукты:

Setapp – собственный сервис программ по подписке для Mac;

CleanMyMac X – очищает устройства, освобождая память;

ClearVPN.

Кроме того, после начала полномасштабной войны MacPaw выпустила приложения для выявления российских и белорусских программ и отслеживания местонахождение команды.

Сокращения в IT-компаниях Украины

Добавим, что в первой половине 2024 года общее количество работников в 50 крупнейших IT-компаниях Украины уменьшилось на 2,4 тысячи человек, что составляет 2,9% от предыдущего уровня. По состоянию на июль 2024 года количество специалистов в этих компаниях составляет 79,4 тысячи.

В частности, в октябре стало известно, что IT-компания airSlate уволит примерно 100 своих специалистов в разных локациях, в том числе и в украинском офисе. В компании объясняют, что данное решение связано с реструктуризацией.

Уменьшение количества технических специалистов может быть обусловлено как оттоком кадров, так и ростом доли продуктовых компаний, обычно имеющих меньше технических специалистов.

Также сообщалось, что в августе 2024 года объем IT-экспорта снизился на 7%, или на 38 миллионов долларов по сравнению с июлем, достигнув 507 миллионов долларов. Это самый низкий уровень с самого начала полномасштабного вторжения России.