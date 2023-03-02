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- IT и Телеком
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MacPaw запускает обновленное приложение ClearVPN 2: что изменилось
Украинская IT-компания MacPaw запускает обновленное VPN-решение ClearVPN 2. Оно разработано для свободного, безопасного и анонимного доступа к контенту в любом месте и, как и предыдущая версия, остается полностью бесплатным для украинцев из любой точки мира.
Обновленная версия приложения имеет совершенно новый пользовательский интерфейс без накопления функций.
Компания оставила только основные функции, необходимые пользователям в повседневной цифровой жизни:
- Онлайн-защита. ClearVPN 2 анализирует местонахождение пользователя и выбирает лучшие настройки. Пользователь может не знать, в каких странах строжайшая политика защиты данных и какие серверы обеспечивают самую быструю скорость, а ClearVPN 2 знает.
- Смена страны подключения. Каждый сервер в списке стран в приложении является безопасным.
- Для стриминга. Украинский видеоконтент можно смотреть из любой точки мира. Чтобы обеспечить лучшую скорость соединения и комфортное использование стримингов, используются резидентские IP-адреса и P2P-серверы, а не обычные VPN-серверы.
По запросу пользователей MacPaw расширил список серверов для подключения до 40 стран.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чтобы получить доступ к ClearVPN 2, нужно:
- скачать ClearVPN на свое устройство;
- создать аккаунт;
- пройти верификацию с Дія.Підпис.
К аккаунту можно подключить до 6 устройств. Обновленное приложение можно устанавливать на всех основных платформах – iOS, macOs, Android и Windows.
Напомним, компания MacPaw использует Дія.Підпис для верификации пользователей в приложении ClearVPN. Это особенно важно для людей, оказавшихся на временно оккупированных территориях.