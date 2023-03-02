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- ІТ та Телеком
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MacPaw запускає оновлений додаток ClearVPN: що змінилося
Українська IT-компанії MacPaw запускає оновлене VPN-рішення ClearVPN 2. Воно розроблене для вільного, безпечного та анонімного доступу до контенту будь-де та, як і попередня версія, залишається повністю безоплатним для українців з будь-якої точки світу.
Оновлена версія додатку має абсолютно новий користувацький інтерфейс без нагромадження функцій.
Компанія залишила лише основні функції, які потрібні користувачам у повсякденному цифровому житті:
- Онлайн-захист. ClearVPN 2 аналізує місцеперебування користувача і вибирає найкращі налаштування. Користувач може не знати, в яких країнах найсуворіша політика захисту даних і які сервери забезпечують найшвидшу швидкість, а ClearVPN 2 знає.
- Зміна країни підключення. Кожен сервер у списку країн у застосунку, є безпечним.
- Для стрімінгу. Український відеоконтент можна дивитися з будь-якої точки світу. Щоб забезпечити найкращу швидкість зʼєднання та комфортне користування стрімінгами, використовуються резидентські IP-адреси та P2P-сервери, а не звичайні VPN-сервери.
На запит користувачів MacPaw розширив список серверів для підключення до 40 країн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Щоб отримати доступ до ClearVPN 2 потрібно:
- завантажити ClearVPN на свій пристрій;
- створити акаунт;
- пройти верифікацію з Дія.Підпис.
До свого акаунту можна підключити до 6 пристроїв. Оновлений додаток можна встановлювати на всіх основних платформах — iOS, macOs, Android та Windows.
Нагадаємо, компанія MacPaw використовує Дія.Підпис для верифікації користувачів у програмі ClearVPN. Це особливо важливо для людей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.