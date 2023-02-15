Земельне питання: в офісі IT-компанії MacPaw та в будинку її засновника проводять обшуки

В офісі української IT-компанії MacPaw та вдома у її засновника Олександра Косована проходять обшуки через земельні ділянки, які компанія придбала в 2016-2021 роках.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив Олександр Косован в Facebook.

За його словами, до обшуків компанія надала слідчим всі необхідні документи.

"Причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки. Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні", - зазначив він.

Косован стверджує, що чиновники зацікавилися земельними ділянками після того, як компанія інвестувала у їх розвиток десятки мільйонів доларів.

"Мені прикро, що в час, коли українці мають об’єднатися і робити все можливе для якнайшвидшої перемоги України, всередині країни знаходяться особи, які наділені владою та ставлять власні інтереси вище за інтереси всієї країни. Заради власного збагачення ці чиновники позбавляють Україну мільйонів доларів інвестицій і створюють несприятливий інвестиційний клімат у країні. Такі дії разом із блокуванням роботи однієї з найбільших українських продуктових компаній, є злочином проти всього народу України", - додав він.

За інформацією видання AIN.UA, земельні ділянки, через які проводять обшуки у компанії MacPaw, - це сільськогосподарчі землі Бориспільского та Переяслав-Хмельницького районів Київської області. У цьому районі розташована база для відпочинку працівників компанії MacPaw Village.