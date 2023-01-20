Компанія MacPaw облаштувала в Києві пункт незламності

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Компанія MacPaw облаштувала пункт незламності в Києві. Пункт створений за аналогом державних пунктів для обігріву і зареєстрований на офіційній інтерактивній мапі пунктів незламності.

Години роботи: щодня з 7:00 до 19:00

Як потрапити? Пункт незламності від MacPaw знаходиться за адресою: Велика Васильківська, 100, Київ, 03150, Комплекс «Торонто-Київ».

Тент розташований навпроти костелу на 2 поверсі між входами з вивісками MacPaw Space і MacPaw зі сторони Великої Васильківської.

Тент, розміром 6,2 метри, в якому розміщується пункт незламності від MacPaw, виготовлений компанією з Харкова.

«Через MacPaw Foundation ми підтримуємо наших захисників з першого дня повномасштабної війни. З кожним новим днем ворог створює нові загрози. Довготривалі блекаути по всій країні, спричинені російськими обстрілами, стали ще одним викликом для українців. MacPaw готувалася до різних можливих сценаріїв, і одним з ключових завдань було зробити офіс максимальною автономним. Забезпечивши потреби бізнесу, ми вирішили облаштувати пункт незламності, щоби підтримати українців і допомогти вистояти у ці непрості для усіх нас часи», — говорить Анна Манухіна, MacPaw CSR Lead.

В пункті генератор, обігрів UFO, зарядні пристрої і Wi-Fi, а також місця для відпочинку (стіл, стільчики, крісла-мішки). У пункті незламності можна зарядити електронні пристрої, а також зігрітися гарячим чаєм.

Локація є комфортною для перебування з дітьми: малечу можна розважити розмальовками і настільними іграми.

Для забезпечення безперебійної роботи тенту на території знаходиться спеціаліст, який слідкує за роботою генератора і дотриманням порядку.

Пункт незламності від MacPaw облаштували за підтримки наших партнерів, Комплексу «Торонто-Київ», які надали територію для розміщення пункту та забезпечили технічний і організаційний супровід реалізації проєкту.



