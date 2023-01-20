Компания MacPaw обустроила в Киеве пункт несокрушимости

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Компания MacPaw обустроила пункт несокрушимости в Киеве. Пункт создан по аналогу государственных пунктов для обогрева и зарегистрирован на официальном интерактивной карте пунктов несокрушимости.

Часы работы: ежедневно с 7:00 до 19:00

Как попасть? Пункт несокрушимости от MacPaw находится по адресу: Большая Васильковская, 100, Киев, 03150, Комплекс «Торонто-Киев» .

Тент расположен напротив костела на 2 этаже между входами с вывесками MacPaw Space и MacPaw со стороны Большой Васильковской.

Тент размером 6,2 метра, в котором размещается пункт несокрушимости от MacPaw, изготовлен компанией из Харькова.

«Через MacPaw Foundation мы поддерживаем наших защитников с первого дня полномасштабной войны. С каждым днем враг создает новые угрозы. Долговременные блекауты по всей стране, вызванные российскими обстрелами, стали еще одним вызовом украинцам. MacPaw готовилась к разным возможным сценариям, и одной из ключевых задач было сделать офис максимальной автономной. Обеспечив потребности бизнеса, мы решили обустроить пункт несокрушимости, чтобы поддержать украинцев и помочь выстоять в эти непростые для всех нас времена», – говорит Анна Манухина, MacPaw CSR Lead.

В пункте есть генератор, обогреватель UFO, зарядные устройства и Wi-Fi, а также места для отдыха (стол, стульчики, кресла-мешки). В пункте несокрушимости можно зарядить электронные устройства, а также согреться горячим чаем.

Локация комфортна для пребывания с детьми: малышей можно развлечь раскрасками и настольными играми.

Для обеспечения бесперебойной работы тента на территории находится специалист, следящий за работой генератора и соблюдением порядка.

Пункт несокрушимости от MacPaw обустроили при поддержке наших партнеров, комплекса Торонто -Киев , которые предоставили территорию для размещения пункта и обеспечили техническое и организационное сопровождение реализации проекта.



