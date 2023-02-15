Земельный вопрос: в офисе IT-компании MacPaw и в доме ее основателя проводят обыски

В офисе украинской IT-компании MacPaw и дома у ее основателя Александра Косована проходят обыски из-за земельных участков, которые компания приобрела в 2016-2021 годах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил Александр Косован в Facebook.

По его словам, до обысков компания предоставила следователям все необходимые документы.

"Причиной обысков стало желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw законно приобрела в период с 2016 по 2021 годы. Мы не исключаем, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшего регулирования могли быть допущены какие-то ошибки чиновниками. Поэтому мы предоставляем правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине", - отметил он.

Косован утверждает, что чиновники заинтересовались земельными участками после того, как компания инвестировала в их развитие десятки миллионов долларов.

"Мне жаль, что во время, когда украинцы должны объединиться и делать все возможное для скорейшей победы Украины, внутри страны находятся лица, которые наделены властью и ставят собственные интересы выше интересов всей страны. Ради собственного обогащения эти чиновники лишают Украину миллионов долларов инвестиций и создают неблагоприятный инвестиционный климат в стране. Такие действия вместе с блокированием работы одной из крупнейших украинских продуктовых компаний, являются преступлением против всего народа Украины", - добавил он.

По информации издания AIN.UA, земельные участки, из-за которых проводят обыски в компании MacPaw, – это сельскохозяйственные земли Бориспольского и Переяслав-Хмельницкого районов Киевской области. В этом районе расположена база отдыха работников компании MacPaw Village.