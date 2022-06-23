MacPaw тепер використовує Дія.Підпис у програмі ClearVPN

Тепер Дія.Підпис використовує компанія MacPaw для верифікації користувачів у програмі ClearVPN. Це особливо важливо для людей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Після повномасштабного вторгнення Росії компанія MacPaw зробила програму ClearVPN безоплатною для всіх, хто знаходиться в Україні.

Підпис забезпечує зручну та швидку верифікацію користувачів у додатку, щоб кожен українець, незалежно від географічного розташування, міг забезпечити персональну онлайн-безпеку та отримати безперешкодний доступ до контенту. Це особливо важливо для людей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.

"Дякую MacPaw за довіру і продовжуємо робити державні послуги максимально зручними для людей і привабливими для великих компаній", - підкреслив Федоров.

Зазначимо, обов'язкове використання електронного підпису на захищеному носії в Україні відстрочено на період дії військового стану та протягом 6 місяців з дня його припинення.