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MacPaw теперь использует Дія.Підпис в приложении ClearVPN
Теперь Дія.Підпис использует компания MacPaw для верификации пользователей в приложении ClearVPN. Это особенно важно для людей, оказавшихся на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
После полномасштабного вторжения России компания MacPaw сделала приложение ClearVPN безвозмездным для всех, кто находится в Украине.
Подпись обеспечивает удобную и быструю верификацию пользователей в приложении, чтобы каждый украинец, независимо от географического расположения, мог обеспечить персональную онлайн-безопасность и получить беспрепятственный доступ к контенту. Это особенно важно для людей, оказавшихся на временно оккупированных территориях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Благодарим MacPaw за доверие и продолжаем делать государственные услуги максимально удобными для людей и привлекательными для крупных компаний", - подчеркнул Федоров.
Отметим, обязательное использование электронной подписи на защищенном носителе в Украине отсрочили на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения.