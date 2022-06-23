MacPaw теперь использует Дія.Підпис в приложении ClearVPN

Теперь Дія.Підпис использует компания MacPaw для верификации пользователей в приложении ClearVPN. Это особенно важно для людей, оказавшихся на временно оккупированных территориях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

После полномасштабного вторжения России компания MacPaw сделала приложение ClearVPN безвозмездным для всех, кто находится в Украине.

Подпись обеспечивает удобную и быструю верификацию пользователей в приложении, чтобы каждый украинец, независимо от географического расположения, мог обеспечить персональную онлайн-безопасность и получить беспрепятственный доступ к контенту. Это особенно важно для людей, оказавшихся на временно оккупированных территориях.

"Благодарим MacPaw за доверие и продолжаем делать государственные услуги максимально удобными для людей и привлекательными для крупных компаний", - подчеркнул Федоров.

Отметим, обязательное использование электронной подписи на защищенном носителе в Украине отсрочили на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения.