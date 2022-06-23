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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

MacPaw теперь использует Дія.Підпис в приложении ClearVPN

MacPaw теперь использует Дія.Підпис в приложении ClearVPN

Теперь Дія.Підпис использует компания MacPaw для верификации пользователей в приложении ClearVPN. Это особенно важно для людей, оказавшихся на временно оккупированных территориях.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

После полномасштабного вторжения России компания MacPaw сделала приложение ClearVPN безвозмездным для всех, кто находится в Украине.

Фото 2 — MacPaw теперь использует Дія.Підпис в приложении ClearVPN

Подпись обеспечивает удобную и быструю верификацию пользователей в приложении, чтобы каждый украинец, независимо от географического расположения, мог обеспечить персональную онлайн-безопасность и получить беспрепятственный доступ к контенту. Это особенно важно для людей, оказавшихся на временно оккупированных территориях.

"Благодарим MacPaw за доверие и продолжаем делать государственные услуги максимально удобными для людей и привлекательными для крупных компаний", - подчеркнул Федоров.

Фото 3 — MacPaw теперь использует Дія.Підпис в приложении ClearVPN

Отметим, обязательное использование электронной подписи на защищенном носителе в Украине отсрочили на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения.

Автор:
Светлана Манько