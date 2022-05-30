ПриватБанк запустив веб сайт електронних підписів

ПриватБанк запустив новий веб сайт акредитованого центру сертифікації ключів, який дозволяє клієнтам отримати, перевірити чи відкликати кваліфікований електронний підпис, підписувати документи з КЕП та отримати інші послуги АЦСК онлайн.

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Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Сайт електронних підписів доступний для всіх клієнтів, як підприємців і юридичних осіб, так и громадян України, які можуть за декілька кліків отримати електронний підпис SmartID для оформлення державних електронних послуг.

Підпис SmartID є безкоштовним для клієнтів ПриватБанку та доступний із будь-якого вашого смартфона, на якому встановлено мобільний додаток Приват24.

"КЕП ПриватБанку гарантує безпечність операцій, адже зберігається в захищеному хмарному сховищі та повністю відповідає вимогам Закону України № 2155 "Про електронні довірчі послуги"", - піддкреслили у фінустанові.

Докладніше про безкоштовну технологію SmartID для користувачів можна дізнатися за посиланням.

ПриватБанк ухвалив рішення з 1 червня відновити активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками та продовжив пільгові умови обслуговування користувачів кредитних карток.