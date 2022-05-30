ПриватБанк відновив збільшення кредитних лімітів та продовжив пільгові умови кредитування

Державний ПриватБанк ухвалив рішення з 1 червня відновити активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками та продовжив пільгові умови обслуговування користувачів кредитних карток. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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Для клієнтів це означає, що вони зможуть знову відкривати нові кредитні картки, а також збільшувати кредитний ліміт за існуючими картками, при цьому для них діятиме знижена процентна ставка.

До кінця серпня ставку за кредитами буде знижено до 1,7% для тих клієнтів, які вчасно вносять обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості.

"В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карт Універсальна Голд) та 3,5% (для карт Універсальна Голд)", - уточнили в банку.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк відновлює програми розстрочки, які були зупинені з початком війни.

Зазначимо, що ПриватБанк також вирішив зберегти курс конвертації гривні в іноземну валюту за споїм карток за межами України, незважаючи на те, що Національний банк України скасував обмеження, згідно з яким продаж валюти клієнтам міг здійснюватися з відхиленням від офіційного курсу не більше ніж на 10%. .