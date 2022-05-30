ПриватБанк возобновил увеличение кредитных лимитов и продлил льготные условия кредитования

Государственный ПриватБанк принял решение с 1 июня возобновить активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлить льготные условия обслуживания пользователей кредитных карт. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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Для клиентов это означает, что они смогут снова открывать новые кредитные карты, а также увеличивать кредитный лимит по уже существующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка.

До конца августа ставка по кредитам будет снижена до 1,7% для тех клиентов, которые вовремя вносят обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности.

"В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная Голд)", — уточнили в банке.

Ранее сообщалось, что Приватбанк возобновляет программы по рассрочке, которые были остановлены с началом войны.

Отметим, что ПриватБанк также решил сохранит курс конвертации гривны в иностранную валюту по споим картам за пределами Украины, несмотря на то, что Национальный банк Украины отменил ограничение, согласно которому, продажа валюты клиентам могла осуществляться с отклонением от официального курса не более чем на 10%.