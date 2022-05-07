Приватбанк уже выдал украинским аграриям на посевную 6 млрд грн

Государственный Приватбанк уже выдал украинским агропредприятиям и фермерам 6 млрд грн льготных кредитов на проведение посевной. Финансирование на проведение весенних работ в рамках государственной программы льготного кредитования агропроизводителей предоставлено 2,3 тыс. хозяйств.

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Отметим, чтобы разогреть экономику на фоне войны, правительство пошло на утверждение льготных программ по кредитованию бизнеса под государственные гарантии. Государство через банки предложило бизнесу условия кредитования, о которых до войны можно было только мечтать.

Президент Владимир Зеленский, выступая на одном из брифингов еще 18 марта, заявил, что Кабмин "создает новую возможность – любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения и один месяц после войны". Примечательно, что через четыре дня подобное заявление сделала и министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Однако сегодня приоритет предоставлен предприятиям агропромышленного комплекса. И это можно понять, ведь в стране начинается сверхсложная посевная кампания. Вскоре, вероятнее всего, льготы установят и для других ключевых секторов – пищевой и фармакологической отраслей.