Приватбанк вже видав українським аграріям на посівну вже 6 млрд грн

Державний Приватбанк вже видав українським агропідприємствам і фермерам 6 млрд грн пільгових кредитів на проведення посівної. Фінансування для проведення весняних робіт в рамках державної програми пільгового кредитування агровиробників надано 2,3 тис. господарств.

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Відмітимо, що аби розігріти економіку на тлі війни, уряд пішов на затвердження пільгових програм щодо кредитування бізнесу під державні гарантії. Держава через банки запропонувала бізнесу умови кредитування, про які до війни можна було тільки мріяти.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на одному з брифінгів ще 18 березня, заявив, що Кабмін "створює нову можливість – будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану та одного місяця після війни". Примітно, що за чотири дні подібну заяву зробила і міністр економіки України Юлія Свириденко.

Проте сьогодні пріоритет надано підприємствам агропромислового комплексу. І це можна зрозуміти, адже у країні починається надскладна посівна кампанія. Незабаром, найвірогідніше, пільги встановлять і для інших ключових секторів – харчової і фармакологічної галузей.