В яких регіонах відкрилося найбільше IT-компаній у вересні

У вересні 2025 року в українському IT-секторі зареєстрували 441 нову юридичну особу, що на 136 більше, ніж у серпні. Для підрахунку враховували компанії, що працюють у сфері програмування та надання ІТ-послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на DOU.

Нові IT-компанії складають близько 13,2% від загальної кількості зареєстрованих у вересні суб’єктів (3337).

Найбільше нових юросіб відкрили у Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Водночас у Херсонській, Донецькій та Луганській областях нових компаній не з’явилося.

У вересні закрилися 6 IT-компаній: дві в Києві та по одній у Закарпатській, Івано-Франківській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Що стосується ФОПів у сфері IT, то минулого місяця зареєстрували 3092 ФОП, а закрили 3065.

Нові IT-ФОПи становлять 10,8% від усіх відкритих у вересні ФОПів (28 698). Найактивніші регіони — Київ (+588), Львівська (+296), Дніпропетровська (+325) та Харківська (+236) області.

У цих же регіонах зафіксовано найбільше закриттів IT-ФОПів.

Додамо, у 2024 році та в першому півріччі 2025 року IT-фахівці сплатили до державного бюджету України понад 61 мільярд гривень податків. Більше податкових платежів забезпечили юридичні особи порівняно з фізичними особами-підприємцями (ФОП).