Майже половина айтівців хочуть виїхати з України – дослідження

Майже половина (48%) українських ІТ-фахівців думають про еміграцію через безпекові ризики, недовіру до влади та страх мобілізації. Приблизно стільки ж планують залишитися в Україні. Чоловіки частіше планують переїзд за кордон, ніж жінки.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження DOU.

Думають про еміграцію

Зазначається, що частка айтівців, які певною мірою думають про переїзд за кордон, становить 48% (у 2024 — 51%). Активно планують переїзд 14%: 2% переїжджатимуть найближчим часом, а 12% планують виїхати, коли відкриють кордони. 26% айтівців думають про еміграцію, але поки нічого не роблять. Ще 8% хотіли б поїхати за кордон на деякий час і потім повернутися.

Частка тих, хто не планує нікуди їхати, така ж, як частка тих, хто думає про еміграцію: 48%. 14% точно не збираються нікуди їхати, у 27% зараз немає таких планів. Ще 7% айтівців вже повернулися з-за кордону.

Згідно дослідження, суттєво відрізняються плани чоловіків та жінок. Чоловіки активніше планують емігрувати: 16% з них активно планують переїзд проти 5% жінок. 29% чоловіків думають про переїзд, проте поки що нічого не роблять. Серед жінок таких 19%.

Серед жінок натомість 14% вже повернулися з-за кордону проти 3% серед чоловіків. 49% жінок не планують переїжджати проти 38% серед чоловіків.

Молоді фахівці до 25 років частіше хотіли б поїхати за кордон: 53% проти 45% серед айтівців віком від 30 років. Серед молоді більше тих, хто хотів би пожити за кордоном і повернутися (13% серед айтівців до 25 років проти 8% загалом серед всіх айтівців).

ІТ-фахівчині з доходом від $5000 частіше планують переїхати за кордон найближчим часом, ніж айтівиці з нижчим доходом (10% проти 5%). Наміри щодо переїзду чоловіків не залежать від доходу чи фінансового становища: в групах з різним доходом активно готуються їхати 15-18% чоловіків.

Крім того, для чоловіків важливим фактором є наявність бронювання чи відстрочки від служби в ЗСУ. Ті, в кого їх немає, частіше думають про переїзд чи активно планують його проти тих, хто має. Найрідше планують виїжджати айтівці, які вже відслужили — 31%.

Ті, хто зараз живуть у містах на заході країни, як правило, дещо рідше планують виїжджати. У Львові, Тернополі, Рівному, Чернівцях, Луцьку і Хмельницькому активно планують емігрувати менш як 12% айтівців.

Одні з найвищих показників — у містах на сході і півдні. У Дніпрі, Одесі, Полтаві, Сумах та Миколаєві активно готуються виїжджати 15-20% айтівців.

Але у Харкові частка тих, хто думає про переїзд чи готується до нього — така ж, як у Львові (44%).

В Ужгороді, з іншого боку, 20% айтівців активно готуються переїжджати, коли відкриють кордони. Це один з найвищих показників серед усіх міст.

Планують повернутися 20% айтівців

Айтівці, які вже за кордоном, теж по-різному оцінюють свої плани на майбутнє. Майже половина (42%) ще не визначилися, чи повернуться в Україну. 37% не планують повертатися. Планують повернутися 20% айтівців.

Жінки дещо частіше планують повернутися чи не визначилися, а чоловіки частіше планують залишитися за кордоном.

Молодь до 25 років дещо частіше планує повернутися чи не визначилася з майбутніми планами. А серед старших айтівців вища частка тих, хто планує залишитися за кордоном. Частка тих, хто планує повернутися, дещо вища серед фахівців, які витрачають більше, ніж заробляють (24% проти 20% серед тих, кому вистачає коштів). Ті, хто заробляє більше, ніж витрачає, частіше планує залишитися за кордоном (39% проти 35% серед решти айтівців).

Найчастіше планують повернутися ті, хто зараз живе в Угорщині (42%), Хорватії (37%) та Румунії (36%).

Рідше планують повернутися ті, хто переїхав за океан (8% планують повернутися з Канади, 10% — з США). Серед європейських країн найрідше планують повертатися з Кіпру (4% тих, хто там зараз живе), Чехії і Португалії (по 9%), Німеччини (13%) та Іспанії (15%).

Основні причини еміграції

Серед основних причин виїзду з України та неповернення з-за кордону — безпекові ризики. Війну і пошук безпечного місця для життя назвали 65% тих, хто зараз в Україні, але хотів би поїхати, та 67% тих, хто зараз за кордоном і не планує повертатися. Страх мобілізації — 65% та 55%.

Важливими факторами є також недовіра до української влади та держави (69% та 56%) та бажання балансу і спокою в житті (64% та 41%).

Для чоловіків, які не мають бронювання чи відстрочки, найголовніша причина — страх мобілізації (назвали 78%). Недовіра до влади і держави приблизно на однаковому рівні як у тих, хто має бронювання/відстрочку (70%), так і у тих, хто її не має (75%).

Причини залишатися в Україні

Серед основних причин залишатися в Україні чи повертатися сюди — сім’я та близькі люди (68% серед тих, хто в Україні та 62% серед тих, хто за кордоном). Також важливим фактором є віра в Україну та бажання долучитися до її розвитку та відбудови (65% та 54%).

72% тих, хто планує повернутися, сумують за звичним побутом, мовою, культурою та іншими аспектами життя в Україні, а 42% не відчувають себе «своїми» в іншій країні. 58% відзначили, що від початку не планували лишатися за кордоном, а розглядали евакуацію як тимчасовий захід на час війни.

Схожі причини називають і ті, хто планує залишатися в Україні. 46% не хочуть починати «з нуля» в новій країні, 39% вважають послуги кращими в Україні, 32% не відчувають себе «своїми» за кордоном. 37% все влаштовує тут.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року ринок IT-менеджменту в Україні демонструє змішані тенденції: частина спеціалістів отримує підвищення зарплат, тоді як інші стикаються зі зниженням доходів.