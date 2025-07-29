Українські IT-компанії в Польщі: де їх найбільше та з яким капіталом у 2025 році

З початку повномасштабної війни в Польщі відкрилося 610 українських IT-компаній. Для порівняння, за п'ять років до великої війни щороку в середньому з'являлося 76 таких компаній. Однак з 2022 по 2024 роки середньорічна кількість зросла до 195 компаній. Проте після цього показники відкриття нових компаній щорічно зменшувалися.

Як пише Delo.ua, такі дані для DOU надав Опендатабот.

Згідно з даними, з 2025 року в Польщі різко зменшується кількість нових IT-компаній, відкритих українцями:

2022 рік — 249 компаній (41 компанія у січні-лютому);

2023 рік — 189 компаній;

2024 рік — 147 компаній;

2025 рік — 66 компаній.

Де відкривають українці IT-компанії в Польщі

Понад половина компаній відкрилась у Мазовецькому воєводстві, зокрема у Варшаві. На другому місці — Малопольське воєводство (Краків), а на третьому — Нижньосілезьке (Вроцлав). Водночас на північному кордоні Польщі IT-компанії практично не відкриваються.

Які капітали у компаній

Переважна більшість зареєстрованих українцями компаній у Польщі мають невеликий стартовий капітал. Так, понад 80% (495 з 610) компаній мають капітал менш як 10 тисяч злотих (близько $2700), що свідчить про домінування мікробізнесу. Ще 68 компаній (приблизно 11%) мають капітал у межах 10–50 тисяч злотих.

Лише 6 компаній задекларували капітал понад 500 тисяч злотих. Ще 5 компаній не подали дані про капітал. Бізнесів із середнім капіталом значно менше.

Загалом на початок липня 2025 року в Польщі було зареєстровано 29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Понад 13 тисяч цих компаній були створені вже після початку повномасштабної війни. За останні 3,5 роки в Польщі відкрили понад 208 тисяч компаній, і 6% з них — українські.

Як працевлаштовані українські айтівці у Польщі

Більшість українських IT-фахівців, що переїхали за кордон (39%), оселилися в Польщі. За даними зимового опитування DOU, серед тих, хто виїхав, розробники становлять 43%, а тестувальники — 20%.

Цікаво, що понад половина (55,7%) IT-спеціалістів продовжують бути оформленими в Україні, тоді як 40,7% працевлаштовані за польським законодавством. Серед айтівців-релокантів найбільше представників рівнів сеньйор та мідл.

Середня зарплата айтівця у Польщі становить $3500. Спеціалісти, які мають понад 5 років досвіду, в середньому отримують $5000, а ті, хто має менш як 3 років досвіду, отримує в середньому $1150.

Нагадаємо, що із січня по квітень 2025 року іноземці створили в Польщі 13,7 тисячі індивідуальних підприємців (ФОП, або JDG - у Польщі). Серед них переважну більшість складають українці. Майже 80% активного бізнесу, зареєстрованого іноземцями в Польщі за перший квартал цього року, керують громадяни України. Для порівняння на другому місці - 7% ФОПів-іноземців – підприємці з білоруським громадянством.