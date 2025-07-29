Украинские IT-компании в Польше: где их больше всего и с каким капиталом в 2025 году

С начала полномасштабной войны в Польше открылось 610 украинских IT-компаний. Для сравнения, за пять лет до войны ежегодно в среднем появлялось 76 таких компаний. Однако с 2022 по 2024 годы среднегодовое количество выросло до 195 компаний. Однако после этого показатели открытия новых компаний ежегодно уменьшались.

Как пишет Delo.ua, такие данные для DOU предоставил Опендатабот.

Согласно данным, с 2025 года в Польше резко уменьшается количество новых IT-компаний, открытых украинцами:

2022 год - 249 компаний (41 компания в январе-феврале);

2023 год - 189 компаний;

2024 год - 147 компаний;

2025 год - 66 компаний.

Где открывают украинцы IT-компании в Польше

Более половины компаний открылось в Мазовецком воеводстве, в частности в Варшаве. На втором месте — Малопольское воеводство (Краков), а на третьем — Нижнесилезское (Вроцлав).

Какие капиталы у компаний

Большинство зарегистрированных украинцами компаний в Польше имеют небольшой стартовый капитал. Так, более 80% (495 из 610) компаний имеют капитал менее 10 тысяч злотых (около $2700), что свидетельствует о преобладании микробизнеса. Еще 68 компаний (приблизительно 11%) имеют капитал в пределах 10–50 тысяч злотых.

Только 6 компаний задекларировали капитал более 500 тысяч злотых. Еще 5 компаний не предоставили данные о капитале. Бизнесов со средним капиталом гораздо меньше.

В целом на начало июля 2025 г. в Польше было зарегистрировано 29 044 компании, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Более 13 тысяч этих компаний было создано уже после начала полномасштабной войны. За последние 3,5 года в Польше открыли более 208 тысяч компаний, и 6% из них – украинские.

Как трудоустроены украинские айтовцы в Польше

Большинство украинских IT-специалистов, переехавших за границу (39%), поселились в Польше. По данным зимнего опроса DOU, среди выехавших разработчики составляют 43%, а тестировщики — 20% .

Интересно, что более половины (55,7%) IT-специалистов продолжают быть оформлены в Украине, тогда как 40,7% трудоустроены по польскому законодательству. Среди айтишников-релокантов больше представителей уровней сеньор и мидл.

Средняя зарплата айтишника в Польше составляет $3500. Специалисты, имеющие более 5 лет опыта, в среднем получают $5000, а имеющие менее 3 лет опыта получают в среднем $1150.

Напомним, что с января по апрель 2025 года иностранцы создали в Польше 13,7 тысяч индивидуальных предпринимателей (ФЛП, или JDG - в Польше). Среди них подавляющее большинство составляют украинцы. Около 80% активного бизнеса, зарегистрированного иностранцами в Польше за первый квартал этого года, руководят граждане Украины. Для сравнения на втором месте – 7% ФЛП-иностранцев – предприниматели с белорусским гражданством.