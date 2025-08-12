"EPAM Україна" візьме на роботу ще більше джуніорів: які очікування від них у лідера IT-ринку

До команди IТ-компанії "ЕРАМ Україна" у 2024 році приєдналося 1100 спеціалістів, серед яких 500 – Junior-спеціалістів, а цього року планується перевищити позначку у 700 початківців.

Як пише Delo.ua, про це розповів керівник "EPAM Україна" Степан Мітіш в інтерв'ю DOU.

За його словами, торік спостерігався "цікавий тренд": перше півріччя було досить сталим, а в другому відбувся бум на послуги, завдяки якому колектив розширили.

"Ситуація 2025 року схожа. Очікуємо зростання у цьому півріччі. Ба більше, у нас амбітна мета перевести на постійну роботу ще більше джунів з нашого кампусу (з ринку початківців не беремо)… Очікую, що результати найму щонайменше мають бути не гірші за торішні", – поділився Мітіш.

Він також переконаний, що найближчі роки для джуніорів "будуть кращими за два-три попередні", адже бізнеси вже відновилися після шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням. Наразі головною проблемою є жорстка конкуренція щодо вартості послуг.

За словами Мітіша, щоб успішно конкурувати на світовому ринку, особливо з індійськими компаніями, необхідно підтримувати оптимальний баланс у вартості команд. І саме джуніори відіграють ключову роль у досягненні цієї мети. Вони "приносять нові ідеї, виросли з технологіями та роблять команду більш гнучкою в ціновому плані".

Водночас керівник "EPAM Україна" додає, що нині джуни мають значно більше знати, ніж їхні попередники через зростання конкуренції та швидкі зміни у світі технологій. Крім фундаментальних знань — математики, англійської, мов програмування, треба опанувати Cloud-технології та штучний інтелект. За його словами, ШІ бере на себе "як зробити", тоді як інженер має зосередитися на "чому" і "навіщо".

"Ми рухаємося до вищого рівня абстракції, і все більше цінуватимуть уміння вирішувати бізнес-проблеми, а не писати ідеальний код", – зазначив Мітіш.

Нагадаємо, "EPAM Україна" очолила топ-50 найбільших ІТ-компаній України. Рейтинг за перше півріччя 2025-го було опубліковано напередодні. В компанії працюють 9350 спеціалістів, з яких технічних кадрів 92%, або 8630. За шість місяців до команди приєдналися 240 джуніорів.