Кадрові зміни в EPAM: хто очолив IT-компанію замість Сергія Рожка

На початку червня в українських підрозділах постачальника ІТ-послуг EPAM Systems відбулася зміна керівництва. Посаду генерального менеджера обійняла Надія Бабейко, яка замінила Сергія Рожка. Вона працює в компанії з 2008 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення DOU.

Кадрові перестановки в EPAM

На початку червня в українських юридичних особах постачальника ІТ-послуг EPAM Systems ("Епам Системз" і "Епам Діджитал") відбулася зміна керівництва — новою генеральною менеджеркою стала Надія Бабейко. Вона замінила на посаді Сергія Рожка, який обіймав цю роль із 2020 року, поєднуючи її з позицією фінансового директора.

Як підтвердили у пресслужбі компанії, Рожок залишиться в EPAM на посаді фіндиректора, однак на своїй LinkedIn-сторінці зазначив, що відкритий до нових пропозицій. За даними "Опендатабот", зміна керівництва офіційно відбулася 5 червня.

Надія Бабейко працює в EPAM з 2008 року. До призначення вона обіймала посади заступниці гендиректора та директорки з управління персоналом. Тепер вона відповідальна за операційне керівництво компанією в Україні.

Компанія EPAM змінює гендиректора

1 вересня 2025 року Аркадій Добкін, головний засновник, голова правління, генеральний директор та президент EPAM, перейде на посаду виконавчого голови компанії.

В рамках цієї зміни, Балаш Феєш, президент EPAM з глобального бізнесу та головний директор з доходів, займе посаду генерального директора та президента компанії, йдеться в релізі компанії.

Протягом своєї кар'єри Аркадій Добкін керував EPAM через важливі етапи, що сформували її глобальну лідерську позицію:

1993 – Заснував EPAM Systems з метою надання інноваційних послуг програмної інженерії клієнтам по всьому світу.

2012 – Очолив первинне публічне розміщення акцій компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі.

2015-2021 – Заснував і зміцнив модель послуг цифрової розробки продуктів, яка стала глобальною категорією на підприємстві, і сприяв розширенню EPAM у Північній Америці, Європі, Азії та Латинській Америці, збільшуючи клієнтську базу.

2021 – Керував включенням EPAM до індексу S&P 500, що дозволило компанії три роки поспіль входити до списку Fortune 100 найшвидше зростаючих компаній.

2022-2025 – Керував гуманітарними та стратегічними ініціативами компанії в умовах геополітичної кризи, пов’язаної з російським вторгненням в Україну, підтримуючи десятки тисяч співробітників.

2024-2025 – Позиціонував EPAM як лідера в галузі рішень на основі штучного інтелекту, закладаючи основи для нової ери інновацій, стабілізуючи операції в Центральній та Східній Європі та розширюючи присутність компанії в Індії та Латинській Америці.

2025 – Очолив повернення компанії до зростання, що дозволило EPAM перевищити 5 мільярдів доларів річного доходу.

Що відомо про компанію

Компанія EPAM Systems Inc., заснована в 1993 році, є одним з провідних світових постачальників послуг з розробки програмного забезпечення та цифрових платформ, а також дизайн-агентством. Компанія пропонує послуги на міжнародному рівні.

Станом на 2024 рік, EPAM працює вже понад 30 років. За цей час компанія пройшла значний шлях від невеликої фірми до одного з лідерів світового ринку розробки програмного забезпечення і IT-консалтингу.

Основна діяльність EPAM зосереджена на наданні послуг з розробки програмного забезпечення, інженерних рішень та цифрових трансформацій для бізнесу. Компанія співпрацює з організаціями в таких сферах, як фінанси, охорона здоров'я, роздрібна торгівля, медіа та автомобільна промисловість.

Компанія представлена в Україні та стала найбільшою IT-компанією країни за доходами у 2023 році.