Где в Украине открывают больше всего компаний: рейтинг регионов за I квартал

Украинский бизнес в I квартале 2026 года демонстрирует устойчивую адаптивность: регистрации новых компаний концентрируются в крупных хабах, тогда как прифронтовые регионы отстают из-за риска безопасности. Среди отраслей больше регистраций новых компаний открывалось в информационных технологиях, оптовой торговле, операциях с недвижимостью, строительстве и транспорте и логистике.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитической системы YC.Market.

География открытий новых компаний

Киев традиционно сохранил статус главного делового центра страны. В первые три месяца года в столице зарегистрировано 2600 новых компаний, что значительно превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Второе место заняла Львовская область, где открылось 674 предприятия, а замыкает тройку лидеров Днепропетровщина с результатом в 647 новых регистраций. Также в пятерку вошли Киевская и Одесская области .

Почти все регионы-лидеры нарастили темпы появления новых субъектов по сравнению с началом 2025 года. Исключением стала лишь Одесская область, где зафиксировано незначительное проседание динамики.

В то же время, самая низкая активность ожидается в прифронтовых и приграничных областях. Регистраций новых компаний зафиксировано в Луганской области – 7, Донецкой – 13, Херсонской – 29, Сумской – 54 и Черниговской – 71 .. Безопасные риски и близость к зоне боевых действий остаются главными сдерживающими факторами для инвесторов в этих регионах.

Отраслевые тренды

Сектор информационных технологий стал безусловным драйвером квартала. Количество новых ИТ-компаний выросло на 89%, достигнув 902 регистраций.

Высокую динамику продемонстрировали также сделки с недвижимостью и розничная торговля. Настоящей неожиданностью стал сегмент охранной и расследовательской деятельности, показавший рекордный относительный прирост в 190%.

Однако не все традиционные отрасли показывают оптимизм. Сектор оптовой торговли, невзирая на второе место по общему количеству новых компаний, сократился на 6%.

Аналитики отмечают, что наиболее заметное падение среди крупных отраслей зафиксировано в агросекторе — количество новых регистраций в сельском хозяйстве упало на 24%. Также отрицательную динамику показали строительство, транспорт и пищевая промышленность.

Закрытие бизнеса

По данным YC.Market, в I квартале 2026 года больше всего прекращений деятельности компаний зафиксировано в г. Киев (89), Львовской области (65), Запорожской (53), Одесской (43) и Хмельницкой области (41) .

Следует отметить, что в строительной сфере количество прекращений деятельности выросло на 58% по сравнению с прошлым годом, что сигнализирует об определенной турбулентности внутри отрасли.

В общем, результаты квартала подтверждают трансформацию украинской экономики: бизнес становится более гибким, ориентированным на сервисы и цифровые технологии, тогда как капиталоемкие производства и агросектор пока находятся в состоянии ожидания или стагнации.

Напомним, в среднем, рядовой украинский ФЛП существует 2 года и 4 месяца. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее "живучими" оказались ФЛП-курьеры.