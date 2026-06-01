Турецькі бренди залишають Україну, а їхні площі займають локальні мережі

Низка турецьких брендів скорочує або повністю припиняє роботу в країні, тоді як їхні місця в торгових центрах дедалі частіше займають українські компанії. Також помітно розширюються європейські бренди.

Чому виходять турецькі бренди

Цього року про вихід з українського ринку або суттєве скорочення присутності заявили турецькі оператори Koton, SuperStep та InStreet. Зокрема, Koton закриває останні магазини після восьми років роботи в Україні, а мережа SuperStep планує припинити роботу всіх своїх магазинів протягом травня-червня.

Експерти зазначають, що вихід турецьких операторів не завжди пов'язаний виключно з українським ринком. Частина компаній пояснює рішення оптимізацією глобального бізнесу та перерозподілом ресурсів між різними країнами.

Простір для українського бізнесу

За даними учасників ринку, частину площ, які звільняють міжнародні оператори, вже займають українські бренди та мережі. Наприклад, на локаціях Koton відкриваються магазини EVA Beauty та Marathon, а приміщення окремих спортивних ритейлерів займають нові концептуальні магазини інших брендів.

Експерти вважають, що цей процес є частиною більш масштабної перебудови ринку.

“Після виходу частини міжнародних операторів вакантність не зростає критично, адже площі активно займають українські бренди, які продовжують розвиток навіть під час війни”, – говорить керівниця департаменту консалтингу UTG Євгенія Локтіонова.

За її словами, українські компанії стали значно активніше розглядати торгові центри як майданчик для масштабування бізнесу. Водночас міжнародні мережі часто ухвалюють рішення, виходячи з глобальної стратегії та оцінки ризиків.

“Сьогодні ми бачимо посилення локальних гравців. Для багатьох українських брендів це можливість отримати локації, які раніше були недоступними через високу конкуренцію з боку міжнародних мереж”, – відзначає Локтіонова.

Користь для ТРЦ

Для торговельних центрів така ротація орендарів може стати позитивним фактором. На думку Локтіонової, український fashion-сегмент уже довів свою стійкість та здатність швидко адаптуватися до нових умов.

“Конкуренція поступово переходить від боротьби міжнародних і локальних брендів до конкуренції концепцій, сервісу та розуміння потреб українського споживача”, – пояснює Локтіонова.

Аналітики ринку очікують, що тенденція до заміщення міжнародних операторів локальними мережами збережеться і надалі, особливо в сегментах fashion, косметики, товарів для дому та спортивного ритейлу.

Бізнес із Європи заходить в Україну

Водночас міжнародні ритейлери продовжують розглядати Україну як перспективний ринок. Серед найбільш помітних прикладів – вихід на ринок польської мережі Pepco. Навесні 2026 року в Києві відкрився перший монобрендовий магазин британського бренду Barbour. Крім того, на українському ринку з’являються нові міжнародні концепції, серед яких Karl Lagerfeld Jeans та польська мережа снікер-культури World Box.

Нагадаємо, за словами Євгенії Локтіонової, українські ТРЦ масово змінюють формат під потреби споживачів. Експертка відзначає зниження тенденції до імпульсивних покупок, через що український ринок уже залишили відомі мережі Usupso та O! Some.