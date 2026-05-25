ТРЦ Києва оживають: вакантність падає, ритейлери активно відкривають магазини

Ринок торгової нерухомості Києва та Київської області за підсумками 2025 року продемонстрував поступове відновлення. На тлі покращення споживчих настроїв та активності ритейлерів вакантність у торгових центрах скоротилася, а орендні ставки у якісних об’єктах залишилися стабільними.

Попри воєнні ризики, перебої з енергопостачанням та стриману поведінку частини міжнародних брендів, ринок підтримували зростання реальних доходів населення та розвиток локального ритейлу.

Обсяг конкурентної пропозиції торгових площ у Києві майже не змінився та досяг 1,59 млн кв. м, збільшившись лише на 0,3% у річному вимірі. Протягом року в експлуатацію ввели лише один новий районний торговий центр — Baltic Sky площею 6200 кв. м. Забезпеченість торговими площами залишилася на рівні 530 кв. м на 1000 мешканців.

Попит підтримувало зростання роздрібного товарообігу на 7,5%, а також збільшення середньої заробітної плати на 26%. Індекс споживчих настроїв зріс до 78,5 пункту, що свідчить про поступове відновлення готовності населення до витрат.

Найактивнішими орендарями у 2025 році залишалися продуктові мережі та дискаунтери. У Київському регіоні Fozzy Group відкрила понад 50 нових локацій, АТБ — 14 магазинів, Novus Ukraine розширила мережу приблизно на 15 локацій, а мережа «Аврора» відкрила ще 42 магазини. Приблизно 60–70% нових торгових точок припало на невеликі районні формати.

У fashion-сегменті міжнародні бренди діяли обережніше. Єдиним новим міжнародним брендом, який вийшов на ринок Києва у 2025 році, став Karl Lagerfeld Jeans із магазином в Ocean Plaza. Водночас українські бренди продовжили активне розширення: близько 67% їхніх нових відкриттів припало саме на торгові центри.

Середня вакантність у столичних ТРЦ знизилася до 11,5%. У великих торгових центрах цей показник становив 12%, тоді як районні об’єкти в густонаселених житлових районах утримували вакантність на рівні лише 2–3%.

У 2026 році ринок може отримати близько 137 тис. кв. м нових площ, насамперед завдяки запуску Ocean Mall та White Lines. Водночас аналітики очікують не погіршення ситуації, а швидше перерозподіл орендарів і потоків покупців між новими та чинними торговими центрами.

Експерти прогнозують, що у 2026 році роль українських ритейлерів продовжить посилюватися, тоді як міжнародні компанії, ймовірно, й надалі обиратимуть більш обережну стратегію виходу на український ринок.

Додамо, станом на кінець січня результатами дослідження, середньоринкова частка вільних площ у столичних ТЦ знизилася до 12,8%, тоді як у 2024 році цей показник становив 13,1%.