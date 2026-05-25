Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ТРЦ Києва оживають: вакантність падає, ритейлери активно відкривають магазини

ТРЦ
ТРЦ Києва оживають / Depositphotos

Ринок торгової нерухомості Києва та Київської області за підсумками 2025 року продемонстрував поступове відновлення. На тлі покращення споживчих настроїв та активності ритейлерів вакантність у торгових центрах скоротилася, а орендні ставки у якісних об’єктах залишилися стабільними.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Іnventure.

Попри воєнні ризики, перебої з енергопостачанням та стриману поведінку частини міжнародних брендів, ринок підтримували зростання реальних доходів населення та розвиток локального ритейлу.

Обсяг конкурентної пропозиції торгових площ у Києві майже не змінився та досяг 1,59 млн кв. м, збільшившись лише на 0,3% у річному вимірі. Протягом року в експлуатацію ввели лише один новий районний торговий центр — Baltic Sky площею 6200 кв. м. Забезпеченість торговими площами залишилася на рівні 530 кв. м на 1000 мешканців.

Попит підтримувало зростання роздрібного товарообігу на 7,5%, а також збільшення середньої заробітної плати на 26%. Індекс споживчих настроїв зріс до 78,5 пункту, що свідчить про поступове відновлення готовності населення до витрат.

Найактивнішими орендарями у 2025 році залишалися продуктові мережі та дискаунтери. У Київському регіоні Fozzy Group відкрила понад 50 нових локацій, АТБ — 14 магазинів, Novus Ukraine розширила мережу приблизно на 15 локацій, а мережа «Аврора» відкрила ще 42 магазини. Приблизно 60–70% нових торгових точок припало на невеликі районні формати.

У fashion-сегменті міжнародні бренди діяли обережніше. Єдиним новим міжнародним брендом, який вийшов на ринок Києва у 2025 році, став Karl Lagerfeld Jeans із магазином в Ocean Plaza. Водночас українські бренди продовжили активне розширення: близько 67% їхніх нових відкриттів припало саме на торгові центри.

Середня вакантність у столичних ТРЦ знизилася до 11,5%. У великих торгових центрах цей показник становив 12%, тоді як районні об’єкти в густонаселених житлових районах утримували вакантність на рівні лише 2–3%.

У 2026 році ринок може отримати близько 137 тис. кв. м нових площ, насамперед завдяки запуску Ocean Mall та White Lines. Водночас аналітики очікують не погіршення ситуації, а швидше перерозподіл орендарів і потоків покупців між новими та чинними торговими центрами.

Експерти прогнозують, що у 2026 році роль українських ритейлерів продовжить посилюватися, тоді як міжнародні компанії, ймовірно, й надалі обиратимуть більш обережну стратегію виходу на український ринок.

Додамо, станом на кінець січня результатами дослідження, середньоринкова частка вільних площ у столичних ТЦ знизилася до 12,8%, тоді як у 2024 році цей показник становив 13,1%.

Автор:
Тетяна Гойденко