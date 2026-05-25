ТРЦ Киева оживают: вакантность падает, ритейлеры активно открывают магазины

ТРЦ Киева оживают / Depositphotos

Рынок торговой недвижимости Киева и Киевской области по итогам 2025 продемонстрировал постепенное восстановление. На фоне улучшения потребительских настроений и активности ритейлеров вакантность торговых центров сократилась, а арендные ставки в качественных объектах остались стабильными.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Inventure.

Несмотря на военные риски, перебои с энергоснабжением и сдержанное поведение части международных брендов, рынок поддерживали рост реальных доходов и развитие локального ритейла.

Объем конкурентного предложения торговых площадей в Киеве почти не изменился и достиг 1,59 млн. кв. м, увеличившись всего на 0,3% в годовом исчислении. В течение года в эксплуатацию был введен только один новый районный торговый центр – Baltic Sky площадью 6200 кв. м. Обеспеченность торговыми площадями осталась на уровне 530 кв. м на 1000 человек.

Спрос поддерживал рост розничного товарооборота на 7,5% и увеличение средней заработной платы на 26%. Индекс потребительских настроений вырос до 78,5 пункта, что свидетельствует о постепенном восстановлении готовности населения к расходам.

Самыми активными арендаторами в 2025 году оставались продуктовые сети и дискаунтеры. В Киевском регионе Fozzy Group открыла более 50 новых локаций, АТБ — 14 магазинов, Novus Ukraine расширила сеть примерно на 15 локаций, а сеть «Аврора» открыла еще 42 магазина. Приблизительно 60–70% новых торговых точек пришлось на небольшие районные форматы.

В fashion-сегменте международные бренды действовали более осторожно. Единственным новым международным брендом, вышедшим на рынок Киева в 2025 году, стал Karl Lagerfeld Jeans с магазином в Ocean Plaza. В то же время, украинские бренды продолжили активное расширение: около 67% их новых открытий пришлось именно на торговые центры.

Средняя вакантность у столичных ТРЦ снизилась до 11,5%. В крупных торговых центрах этот показатель составлял 12%, в то время как районные объекты в густонаселенных жилых районах удерживали вакантность на уровне всего 2–3%.

В 2026 году рынок может получить около 137 тыс. кв. м новых площадей, в первую очередь благодаря запуску Ocean Mall и White Lines. В то же время, аналитики ожидают не ухудшения ситуации, а скорее перераспределение арендаторов и потоков покупателей между новыми и действующими торговыми центрами.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году роль украинских ритейлеров продолжит усиливаться, тогда как международные компании, вероятно, будут и дальше выбирать более осторожную стратегию выхода на украинский рынок.

По состоянию на конец января результатами исследования, среднерыночная доля свободных площадей в столичных ТЦ снизилась до 12,8%, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 13,1%.

Автор:
Татьяна Гойденко