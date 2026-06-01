Турецкие бренды покидают Украину, а их площади занимают локальные сети

Ряд турецких брендов сокращает или полностью прекращает работу в стране, в то время как их места в торговых центрах все чаще занимают украинские компании. Также заметно расширяются европейские бренды.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на UTG.

Почему выходят турецкие бренды

В этом году о выходе с украинского рынка или существенном сокращении присутствия заявили турецкие операторы Koton, SuperStep и InStreet. В частности Koton закрывает последние магазины после восьми лет работы в Украине, а сеть SuperStep планирует прекратить работу всех своих магазинов в течение мая-июня.

Эксперты отмечают, что выход турецких операторов не всегда связан исключительно с украинским рынком. Часть компаний объясняет решение оптимизацией глобального бизнеса и перераспределением ресурсов между разными странами.

Пространство для украинского бизнеса

По данным участников рынка, часть площадей, увольняемых международными операторами, уже занимают украинские бренды и сети. К примеру, на локациях Koton открываются магазины EVA Beauty и Marathon, а помещения отдельных спортивных ритейлеров занимают новые концептуальные магазины других брендов.

Эксперты считают, что этот процесс является частью более масштабной перестройки рынка.

"После выхода части международных операторов вакантность не растет критично, ведь площади активно занимают украинские бренды, которые продолжают развитие даже во время войны", – говорит руководитель департамента консалтинга UTG Евгения Локтионова.

По ее словам, украинские компании стали более активно рассматривать торговые центры как площадку для масштабирования бизнеса. В то же время международные сети часто принимают решения исходя из глобальной стратегии и оценки рисков.

"Сегодня мы видим усиление локальных игроков. Для многих украинских брендов это возможность получить локации, ранее недоступные из-за высокой конкуренции со стороны международных сетей", – отмечает Локтионова.

Польза для ТРЦ

Для торговых центров такая ротация арендаторов может стать положительным фактором. По мнению Локтионовой, украинский fashion-сегмент уже доказал свою устойчивость и способность быстро адаптироваться к новым условиям.

"Конкуренция постепенно переходит от борьбы международных и локальных брендов к конкуренции концепций, сервиса и понимания потребностей украинского потребителя", – поясняет Локтионова.

Аналитики рынка ожидают, что тенденция к замещению международных операторов локальными сетями сохранится и дальше, особенно в сегментах fashion, косметики, товаров для дома и спортивного ритейла.

Бизнес из Европы входит в Украину

В то же время, международные ритейлеры продолжают рассматривать Украину как перспективный рынок. Среди наиболее заметных примеров – выход на рынок польской сети Pepco. Весной 2026 г. в Киеве открылся первый монобрендовый магазин британского бренда Barbour. Кроме того, на украинском рынке появляются новые международные концепции, в том числе Karl Lagerfeld Jeans и польская сеть сникера-культуры World Box.

Напомним, по словам Евгении Локтионовой, украинские ТРЦ массово меняют формат под нужды потребителей. Эксперт отмечает снижение тенденции к импульсивным покупкам, из-за чего украинский рынок уже оставили известные сети Usupso и O! Некоторые.