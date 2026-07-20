ФЛПы выиграли почти 1 млн тендеров в этом году: один предприниматель одержал 2,2 тысячи побед

По состоянию на начало июля 2026 года украинские физические лица-предприниматели выиграли около 1 млн тендеров в государственной электронной системе публичных закупок Prozorro. Малый бизнес все активнее включается в госзакупки, особенно по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Опендатабота.

В общей сложности 83 422 предпринимателя уже стали победителями государственных торгов в этом году. Они выиграли 923739 закупок через систему Prozorro.

Динамика ФЛП, выигравших тендеры/Опендатабот

Для сравнения, за весь 2025 год победителями государственных тендеров стали 115 512 ФЛП, получивших более 2 млн заказов. Это на 38% больше, чем до начала полномасштабной войны, но на 30% меньше показателей рекордного 2024 года.

Средняя активность предпринимателей в прошлом году заметно выросла. На одного ФЛП приходилось почти 18 тендеров. В 2021 году этот показатель составил всего 6,2 закупки на одного участника.

Рекордсмены Prozorro и контракты с пропавшими без вести

Есть и рекордсмены среди предпринимателей. 2288 тендеров выиграл ФЛП-лидер в этом году. В то же время еще один предприниматель уже успел поработать с 769 разными заказчиками, выиграв 788 тендеров в 2026 году.

Всего за все время работы Prozorro абсолютный рекорд принадлежит ФЛПу, одержавшему 10 225 побед, сотрудничая лишь с 23 заказчиками. Второе и третье места занимают предприниматели с 8636 и 8553 выигранными тендерами соответственно.

Количество тендеров, выигравших ФЛП/Опендатабот

Впрочем, не всегда системе удается отсеять исполнителей, соглашения с которыми могут нарушать закон. Так, во время проверки тендеров Опендатабот обнаружил 2 ФЛП, выигравших в общей сложности 6 тендеров на сумму 297,5 тыс. грн — уже находясь в статусе пропавших без вести.

Этот статус автоматически не прекращает деятельность предпринимателя. Чтобы ФЛП был приостановлен, нужна государственная регистрация прекращения деятельности. Основанием может быть, в частности, решение суда о признании лица безвестно отсутствующим или оглашения его умершим. Сам факт внесения в Реестр пропавших без вести этого не делает.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 800 ФЛП в черном списке Антимонопольного комитета. Тогда отмечалось, что почти каждый третий предприниматель из этого перечня работает в сфере оптовой торговли, а больше всего нарушителей зафиксировано на Львовщине.