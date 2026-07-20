ФОПи виграли майже 1 млн тендерів цьогоріч: один підприємець здобув 2,2 тисячі перемог

Станом на початок липня 2026 року українські фізичні особи-підприємці виграли майже 1 млн тендерів у державній електронній системі публічних закупівель Prozorro. Малий бізнес дедалі активніше включається у держзакупівлі — особливо порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Опендатабот.

Загалом 83 422 підприємці вже стали переможцями державних торгів цьогоріч. Вони виграли 923 739 закупівель через систему Prozorro.

Динаміка ФОПів, які виграли тендери/Опендатабот

Для порівняння, за весь 2025 рік переможцями державних тендерів стали 115 512 ФОПів, які отримали понад 2 млн замовлень. Це на 38% більше, ніж до початку повномасштабної війни, але на 30% менше за показники рекордного 2024 року.

Середня активність підприємців торік помітно зросла. На одного ФОПа припадало майже 18 тендерів. У 2021 році цей показник становив усього 6,2 закупівлі на одного учасника.

Рекордсмени Prozorro та контракти зі зниклими безвісти

Є й рекордсмени серед підприємців. 2 288 тендерів виграв ФОП-лідер цього року. Водночас ще один підприємець вже встиг попрацювати із 769 різними замовниками, вигравши 788 тендерів у 2026 році.

Загалом за весь час роботи Prozorro абсолютний рекорд належить ФОПу, який отримав 10 225 перемог, співпрацюючи лише з 23 замовниками. Друге та третє місця посідають підприємці з 8 636 та 8 553 виграними тендерами відповідно.

Кількість тендерів, які виграли ФОПи/Опендатабот

Втім, не завжди системі вдається відсіяти виконавців, угоди з якими потенційно можуть порушувати закон. Так, під час перевірки тендерів Опендатабот виявив 2 ФОПи, що виграли загалом 6 тендерів на суму 297,5 тис. грн — вже бувши у статусі зниклих безвісти.

Цей статус не припиняє автоматично діяльність підприємця. Аби ФОП був припинений, потрібна державна реєстрація припинення діяльності. Підставою може бути, зокрема, рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Сам факт внесення до Реєстру зниклих безвісти цього не робить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 800 ФОПів у чорному списку Антимонопольного комітету. Тоді зазначалося, що майже кожен третій підприємець із цього переліку працює у сфері оптової торгівлі, а найбільше порушників зафіксовано на Львівщині.