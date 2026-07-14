Нові форми Податкового розрахунку: як звітувати ФОПам та податковим агентам з 1 серпня

Міністерство фінансів України затвердило нові форми Податкового розрахунку сум нарахованого доходу на користь фізичних осіб, утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску. Разом із цим було оновлено Порядок їх заповнення та подання. Нововведення набирають чинності 17 липня 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Застосування оновлених форм розпочнеться з 1 серпня 2026 року для звітування таких категорій платників:

Податкові агенти (крім ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) — звітують за новими формами за липень 2026 року;

ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність — звітують із поданням нового квартального Розрахунку з розбивкою показників за місяцями звітного кварталу.

До 1 серпня ФОП та самозайняті особи можуть продовжувати звітувати за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі Розрахунки за квітень – червень 2026 року. Податківці нагадують, що прозвітувати за II квартал 2026 року необхідно встигнути до 10 серпня.

У ДПС наголошують, що дублювати звітність не потрібно. Якщо платник уже подав Розрахунок за всі місяці за місячною формою, повторно подавати його після впровадження квартальної форми не вимагається. Якщо ж місячна звітність була подана не за всі місяці, квартальний Розрахунок подається лише за ті місяці, за які звіти ще не надходили.

Як і раніше, Розрахунок подається виключно у разі нарахування або виплати доходів фізичним особам протягом звітного періоду. Відповідні зміни передбачені наказами Мінфіну від 07.05.2026 № 243 та від 26.05.2026 № 284.

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