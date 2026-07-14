Новые формы Налогового расчета: как отчитываться ФЛПам и налоговым агентам с 1 августа

Министерство финансов Украины утвердило новые формы Налогового расчета сумм начисленного дохода в пользу физических лиц, удержанного налога, а также начисленного единого взноса. Вместе с этим был обновлен порядок их заполнения и представления. Новшества вступают в силу 17 июля 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Применение обновленных форм начнется с 1 августа 2026 для отчета следующих категорий плательщиков:

Налоговые агенты (кроме ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность) отчитываются по новым формам за июль 2026 года;

ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, отчитываются с представлением нового квартального Расчета с разбивкой показателей по месяцам отчетного квартала.

До 1 августа ФЛП и самозанятые лица могут продолжать отчитываться по действующей месячной форме, поскольку квартальная форма еще не применяется. В настоящее время ГНС принимает и прорабатывает такие расчеты за апрель – июнь 2026 года. Налоговики напоминают, что отчитаться за II квартал 2026 года необходимо успеть до 10 августа.

В ГНС отмечают, что дублировать отчетность не нужно. Если плательщик уже подал расчет за все месяцы по месячной форме, повторно подавать его после внедрения квартальной формы не требуется. Если же месячная отчетность была подана не за все месяцы, квартальный расчет подается только за те месяцы, за которые отчеты еще не поступали.

Как и раньше, Расчет представляется исключительно в случае начисления или выплаты доходов физическим лицам в течение отчетного периода. Соответствующие изменения предусмотрены приказами Минфина от 07.05.2026 №243 и от 26.05.2026 №284.

Напомним, как своевременное предоставление документов банкам уменьшает риски проверок. Государственная налоговая служба призвала предпринимателей, занимающихся экспортно-импортными операциями, своевременно предоставлять документы своим банкам. Это позволит финучреждениям своевременно завершать валютный надзор и уменьшит количество сообщений о возможных нарушениях, автоматически передаваемых контролирующим органам.