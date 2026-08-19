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Бізнесу спростили участь у держзакупівлях: гарантію ПриватБанку можна запросити в E-Tender

ПриватБанк
Бізнесу спростили участь у держзакупівлях / Depositphotos

Бізнес, який бере участь у державних закупівлях, тепер може подати запит на банківську гарантію ПриватБанку безпосередньо через майданчик E-Tender. Це дозволяє оформити заявку під час підготовки до тендера без окремого пошуку сервісу банку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ПриватБанку.

Сервіс інтегрований у закупівлі Prozorro на платформі E-Tender. Після вибору потрібного тендера учасник може заповнити форму та направити запит на отримання гарантії до банку. Подальше оформлення відбувається за умовами ПриватБанку, а статус заявки можна відстежувати через особистий кабінет E-Tender.

Банківська гарантія може бути передбачена умовами тендера як забезпечення пропозиції учасника. Якщо, наприклад, переможець відмовиться укладати договір у випадках, визначених умовами закупівлі, фінансові зобов'язання перед замовником забезпечує банк.

Для бізнесу такий інструмент є альтернативою внесенню власних грошей як забезпечення, оскільки компанії не потрібно блокувати відповідну суму на рахунку замовника.

Щоб подати запит через E-Tender, учаснику потрібно знайти відповідну закупівлю в особистому кабінеті, обрати отримання банківської гарантії та заповнити заявку.

Нагадаємо, станом на початок липня 2026 року ФОПи виграли майже мільйон тендерів у системі Prozorro. Переможцями державних закупівель від початку року стали понад 83 тис. підприємців.

Автор:
Тетяна Гойденко

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