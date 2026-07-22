Без процентов почти два месяца: ПриватБанк и Mastercard запустили кредитную карту для ФЛП

ПриватБанк и Mastercard выпустили бизнес-карту для физических лиц-предпринимателей с кредитным лимитом "Предпринимательский" до 500 тыс. грн. Новый продукт разработан для управления денежными средствами и планирования ежедневных расходов микробизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе финучреждения.

Расчет лимита и разделение средств

Размер кредитного лимита привязан к официально задекларированному доходу предпринимателя. Сумма составляет 10% этого дохода, но не превышает 500 тыс. грн.

Для упрощения контроля над расходами и учета операций кредитный лимит открывается на отдельном счете. Это позволяет бизнесмену поделить собственные и кредитные средства.

"В отличие от классических кредитных продуктов для микро бизнеса, кредитная бизнес-карта является удобным и простым инструментом для закрытия бизнес-потребностей... Мы рассчитываем, что бизнес-кредитка станет ежедневным финансовым инструментом для планирования расходов на ведение хозяйственной деятельности", - пояснил член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МСБ Евгений Заиграев.

Льготный период и условия использования

Кредитная карта имеет льготный период продолжительностью до 55 дней. За это время предприниматель пользуется дополнительным финансированием без уплаты процентов и комиссий. Этот термин позволяет профинансировать закупку товара, реализовать его и вернуть денежные средства банку без дополнительных затрат.

Напомним, в июне ПриватБанк и Mastercard провели первую в Украине агентную транзакцию, используя платформу Mastercard Agent Pay, где покупателем выступил искусственный интеллект.