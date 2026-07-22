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Без відсотків майже два місяці: ПриватБанк і Mastercard запустили кредитну картку для ФОПів

картка ПриватБанку
ПриватБанк випустив бізнес-картку для ФОП / ПриватБанк

ПриватБанк та Mastercard випустили бізнес-картку для фізичних осіб-підприємців із кредитним лімітом "Підприємницький" до 500 тис. грн. Новий продукт розроблений для управління коштами та планування щоденних витрат мікробізнесу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі фінустанови.

Розрахунок ліміту та розділення коштів

Розмір кредитного ліміту прив'язаний до офіційно задекларованого доходу підприємця. Сума становить 10% від цього доходу, але не перевищує 500 тис. грн.

Для спрощення контролю за витратами та обліку операцій кредитний ліміт відкривається на окремому рахунку. Це дозволяє підприємцю розділити власні та кредитні кошти.

"На відміну від класичних кредитних продуктов для мікро бізнесу, кредитна бізнес-картка є зручним та простим інструментом для закриття бізнес-потреб... Ми розраховуємо, що бізнес-кредитка стане щоденним фінансовим інструментом для планування витрат на ведення господарської діяльності", — пояснив  член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Пільговий період та умови використання

Кредитна картка має пільговий період тривалістю до 55 днів. Упродовж цього часу підприємець користується додатковим фінансуванням без сплати відсотків та комісій. Цей термін дозволяє профінансувати закупівлю товару, реалізувати його та повернути кошти банку без додаткових витрат.

Нагадаємо, у червні ПриватБанк та Mastercard здійснили першу в Україні агентну транзакцію, використовуючи платформу Mastercard Agent Pay, де покупцем виступив штучний інтелект.

Автор:
Тетяна Ковальчук