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ПриватБанк продлил льготные тарифы на международные переводы до конца августа: как это работает

ПриватБанк
ПриватБанк продлил льготные тарифы на международные переводы / Shutterstock

ПриватБанк продлил срок действия пониженных тарифов на международные переводы в системе "Приват24". Льготные условия отправки и получения денег будут действовать до 31 августа 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

В течение этого периода комиссия за перевод средств с карт иностранных банков на карты ПриватБанка составляет 1% от суммы, тогда как стандартный тариф составляет 1,5%. При отправке денег с валютных карт ПриватБанка на заграничные карты комиссия уменьшилась с 2% до 1% от суммы перевода, но минимальный размер платы остался неизменным и составляет 50 грн.

Как это работает?

Чтобы отправить перевод с карты зарубежного банка на карту ПриватБанка через приложение или вебверсию "Приват24", нужно выполнить следующие действия:

  • открыть меню "Перевод на карту" или нажать кнопку "Перевести";
  • ввести реквизиты иностранной карты;
  • выбрать карту ПриватБанка для зачисления средств;
  • указать сумму и подтвердить операцию.

Для отправки средств из Украины на зарубежную карту алгоритм у "Приват24" аналогичен:

  • перейти в меню "Перевод на карту" или нажать "Перевести";
  • заполнить данные заграничной карты или выбрать ее из готового шаблона;
  • указать сумму и подтвердить транзакцию.

Международные переводы с Украины можно осуществлять только с валютных карт ПриватБанка, которые открыты в долларах или евро.

Напомним, ПриватБанк и международная платежная система Paysera приступили к совместной работе, которая позволяет пользователям мобильного приложения Paysera осуществлять денежные переводы в Украину через систему PrivatMoney.

Автор:
Татьяна Ковальчук